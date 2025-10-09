Зеленски: Путин ще трябва да погребе 1 милион от войниците си, ако иска да превземе Източна Украйна

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски заплаши, че ако руският лидер Владимир Путин се опита да превземе цяла Източна Украйна, загубите на неговата армия ще достигнат до един милион войници, предаде "Укринформ".

"Това, което казах на Тръмп, се сбъдна – руснаците няма да превземат източната част, а ако искат да го направят, Путин ще трябва да погребе един милион от хората си. Тъй като знаем колко вече е погребал при превземането на 30% от нашия изток от началото на пълномащабната инвазия, можем да прогнозираме какво ще трябва да направи, за да се опита да превземе целия Донбас или други части на Украйна", каза Зеленски, припомняйки разговора с американския си колега.

Украинският президент освен това отбеляза, че Тръмп е загубил доверие в думите на Путин, предава БТА.

"Путин излъга Тръмп. Човек, който истински иска и е готов за мир, не може да продължава да засилва ударите. Това е (поставяне на) ултиматум чрез масирани удари. Но ултиматумите не работят. Искаме справедлив мир – и това означава, че трябва да има честен диалог. Ние сме готови за диалог във формата, който президента Тръмп обяви. И сме готови за съответна среща", добави Зеленски.

Украинският президент добави, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той успее да постигне спиране на огъня в Украйна.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от ТАСС, че Украйна разчита на положително развитие на фронтовата линия, но истинската ситуация изглежда по друг начин.

