Зеленски: Ситуацията в Запорожката АЕЦ е критична

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ситуацията в окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е достигнала критична точка, след като руски обстрел е прекъснал възстановяването на електрозахранването, необходима за охлаждане на реакторите и предотвратяване на ядрено разтопяване, съобщава bTV.

„Това е седмият ден. Никога досега не е имало такава извънредна ситуация в Запорожката АЕЦ. Ситуацията е критична. Руският обстрел е изолирал централата от електрическата мрежа,“ заяви Зеленски в традиционното си вечерно обръщение, пише Ройтерс.

Централата, която е най-голямата в Европа с шест ядрени реактора, беше превзета от руските сили още в първите седмици след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

Оттогава насам Украйна и Русия взаимно се обвиняват в атаки, които застрашават ядрената безопасност.

Макар в момента да не произвежда електроенергия, съоръжението се нуждае от външно захранване, за да поддържа охладителните системи. Това е десетото изключване от мрежата от началото на войната.

Зеленски заяви, че един от дизеловите генератори, които осигуряват резервен ток, вече не работи. Според него ситуацията е безпрецедентна и опасна за всички:

„Никой терорист в света досега не си е позволявал това, което Русия прави сега с ядрена електроцентрала. И е правилно светът да не остане безучастен“, коментира украинският президент.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди, че Агенцията работи с двете страни за възстановяване на външната връзка с мрежата. Той посочи, че в момента аварийните дизелови генератори все още функционират и няма непосредствен риск, но добави:

„Това не е устойчива ситуация от гледна точка на ядрената безопасност. Нито една от страните няма полза от ядрен инцидент.“

Според Гроси военните действия възпрепятстват извършването на нужните ремонти, въпреки че и двете страни признават необходимостта от тях. Той уточни, че в централата работят 8 дизелови генератора, с още 9 в режим на изчакване и 3 в поддръжка.

„Настоятелно призовавам и двете страни да си сътрудничат с нас и да осигурят условия за извършване на тези жизненоважни ремонти“, каза още той.

Към момента руските власти не са излезли с официална позиция по повод последните изявления на Зеленски и МААЕ относно Запорожката АЕЦ.

МААЕ има постоянни наблюдатели в централата, както и в останалите три атомни електроцентрали на територията на Украйна. Гроси многократно е призовавал и Киев, и Москва да гарантират ядрената безопасност, въпреки военния конфликт.

