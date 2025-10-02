реклама

Зеленски: Ситуацията в Запорожката АЕЦ е критична

02.10.2025 / 08:28 5

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ситуацията в окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е достигнала критична точка, след като руски обстрел е прекъснал възстановяването на електрозахранването, необходима за охлаждане на реакторите и предотвратяване на ядрено разтопяване, съобщава bTV.

„Това е седмият ден. Никога досега не е имало такава извънредна ситуация в Запорожката АЕЦ. Ситуацията е критична. Руският обстрел е изолирал централата от електрическата мрежа,“ заяви Зеленски в традиционното си вечерно обръщение, пише Ройтерс.

Централата, която е най-голямата в Европа с шест ядрени реактора, беше превзета от руските сили още в първите седмици след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

Оттогава насам Украйна и Русия взаимно се обвиняват в атаки, които застрашават ядрената безопасност.

Макар в момента да не произвежда електроенергия, съоръжението се нуждае от външно захранване, за да поддържа охладителните системи. Това е десетото изключване от мрежата от началото на войната.

Зеленски заяви, че един от дизеловите генератори, които осигуряват резервен ток, вече не работи. Според него ситуацията е безпрецедентна и опасна за всички:

„Никой терорист в света досега не си е позволявал това, което Русия прави сега с ядрена електроцентрала. И е правилно светът да не остане безучастен“, коментира украинският президент.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди, че Агенцията работи с двете страни за възстановяване на външната връзка с мрежата. Той посочи, че в момента аварийните дизелови генератори все още функционират и няма непосредствен риск, но добави:

„Това не е устойчива ситуация от гледна точка на ядрената безопасност. Нито една от страните няма полза от ядрен инцидент.“

Според Гроси военните действия възпрепятстват извършването на нужните ремонти, въпреки че и двете страни признават необходимостта от тях. Той уточни, че в централата работят 8 дизелови генератора, с още 9 в режим на изчакване и 3 в поддръжка.

„Настоятелно призовавам и двете страни да си сътрудничат с нас и да осигурят условия за извършване на тези жизненоважни ремонти“, каза още той.

Към момента руските власти не са излезли с официална позиция по повод последните изявления на Зеленски и МААЕ относно Запорожката АЕЦ.

МААЕ има постоянни наблюдатели в централата, както и в останалите три атомни електроцентрали на територията на Украйна. Гроси многократно е призовавал и Киев, и Москва да гарантират ядрената безопасност, въпреки военния конфликт.

 

Коментари
0
0
kjk (преди 8 минути)
Рейтинг: 146250 | Одобрение: 16355
Зелю пак си е навирал носа в салфетката на Макрон и е прихванал в комплект някой вирус!!!;)Ухилен:devil: Клоуна да се ваксинира редовно ,СЗО да вземе мерки и да му спре екскурзиите, за да не разпространява опасния вирус!!!;)Ухилен:devil:
0
0
уйчо (преди 16 минути)
Рейтинг: 117917 | Одобрение: 5982
Пианистът прекалил с магистралките...
0
0
Пешо от Виница (преди 19 минути)
Рейтинг: 102067 | Одобрение: 32057
Моля,някой да ми обясни! Как е възможно Русия хем да е окупирала Запорожката атомна електроцентрала, хем да й е инсталирала система за противовъздушна отбрана, хем сама да си я обстрелва яростно и ежедневно, изправяйки Европа пред немислим риск от нов, далеч по-страшен Чернобил? Вчера не разбрах, как така Русия сама е повредила собствените си тръбопроводи на Северен поток, прерязвайки завинаги възможността да търгува с Германия, като чисто и просто може да врътне кранчето и да спре газа, без да се главоболи с глупости? Как през зимата може да нямаме мобилни услуги заради "РЕШЕНИЕТО НА РУСИЯ да спре доставките на газ"?/ А нали цяло лято ни убеждаваха ,че руският газ е кървавочервен и ще спрем с руската газова зависимост и шантаж завинаги? Нали г-жа Урсула фон Лайен категорично заяви, че Европа къса с руската зависимост?! Нали лидерите на ПП и ДаБългария казват, че Газпром е кървавото оръжие на Кремъл, което трябва веднъж завинаги да бъде изхвърлено от България? Нали имаме алтернативи, които са четири пъти по-евтини? Нали през лятото имаше протести на цвета на българската интелигенция, която категорично заяви, че не иска изцапан с кръв руски газ?! Как така Русия е виновна, че зимата няма да имаме мобилни услуги, след като решението да не купуваме руска газ е наше, и вече сме си осигурили по-добри алтернативи?! Та затова молам да ми се обясни....Или съм тъп и нищо не разбирам ,та ще се наложи да ми обясните как да тълкувам фактите правилно или руснаците са рядко тъп народ, , като ежедневно се самообстрелват и рушат собствената си инфраструктура? Граничар съм и май не разбирам от кашишка тактика?😇
0
0
Off Road (преди 23 минути)
Рейтинг: 45663 | Одобрение: 10583
Не трябва да се търси логика в думите и действията на Зе. Няма.
1
0
kris (преди 45 минути)
Рейтинг: 513066 | Одобрение: 94606
Този Зеленяк пак пощуря....Кой ще обстрелва себе си е въпросът....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

