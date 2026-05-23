реклама

Зеленски: Тази нощ очакваме Русия да стреля по нас с "Орешник"

23.05.2026 / 19:34 3

Кадър Ютуб

Нашите разузнавателни служби съобщиха за получаване на данни, включително от американски и европейски партньори, че Русия подготвя удар с ракета "Орешник", предаде Актуално. Проверяваме тази информация. Виждаме признаци на подготовка за комбиниран удар по украинска територия, включително Киев, с участието на различни видове оръжия. "Орешник", която е със среден обсег, би могло да бъде използвана при такъв удар. Важно е да се действа отговорно по отношение на предупрежденията за въздушна тревога, считано от тази вечер. Руската лудост наистина не познава граници - така че, моля, защитете живота си – използвайте укрития". Такава публикация излезе в профилите в социалните мрежи на украинския президент Володимир Зеленски.

Най-вероятно подготовката за масирана комбинирана руска въздушна атака е това, което руското военно министерство е решило да предприеме като отговор на случилото се в Старобелск, окупираната част на Украйна. Там Украйна порази общежитие на колеж, в което са били разквартирувани руски войници (и Z-канали, и украинският генщаб посочиха точно тази информация, докато  Владимир Путин обяви удара като терористична атака срещу деца и младежи). Съответно обаче Путин официално поиска от руското военно министерство да предложи варианти за "отговор" 

"Насочваме вниманието на нашите партньори в Съединените щати и в Европа към факта, че използването на такива оръжия и продължаването на тази война създава глобален прецедент и за други потенциални агресори. Ако на Русия бъде позволено да унищожава животи в такъв мащаб, тогава никое споразумение няма да възпре други подобни режими, основани на омраза, от агресия и удари. Разчитаме на отговор от света – и на отговор, който не е постфактум, а превантивен. Трябва да се окаже натиск върху Москва, за да не разширява войната.

Подготвяме противовъздушната си отбрана максимално и ще отговорим напълно справедливо на всеки руски удар. Дадохме разрешение за парад, но Русия няма разрешение за лудост. Тази война трябва да бъде прекратена – имаме нужда от мир, а не от някакви ракети, задоволяващи болните амбиции на един човек. Благодаря на всички, които помагат за защитата на човешки живот. Още веднъж, моля, пазете се и използвайте укрития тази вечер", добави Зеленски.

По-рано той съобщи, че е одобрил нов пакет украински санкции срещу над 100 руски военни, които участват във въздушните атаки срещу Украйна, като каза, че тези санкции трябва да бъдат възприети и от партньорите на страната

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
robotron2000 (преди 31 минути)
Рейтинг: 60263 | Одобрение: 1208
украйна им даде малко от собственото им лекарство 
0
0
kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 613960 | Одобрение: 119880
От твоята уста, в Божиите уши....А руснаците знаят ли....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 41 минути)
Рейтинг: 208363 | Одобрение: 21008
Просяка като се надруса и почва да врачува!!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама