Зеленски и Макрон обсъдиха сътрудничеството за противодействие срещу руски балистични оръжия

16.05.2026 / 18:53 2

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след разговор с френския си колега Еманюел Макрон, че Франция е готова да сътрудничи на Украйна за противодействието на руски балистични оръжия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Благодарих на Еманюел за принципното му осъждане на руските удари срещу нашите градове и селища. Тези атаки изваждат на преден план истинската същност на Русия и показват защо всички ние трябва да укрепим колективната ни отбрана, за да се изправим срещу всякакви заплахи. Франция е готова да работи върху противодействието на балистичните оръжия. Това е решителна стъпка и важен напредък. Ние обсъдихме също укрепването на нашите способности за отблъскване на руските атаки. Благодаря Ви за готовността да укрепим нашата противовъздушна отбрана", написа Зеленски в страницата си във фейсбук.

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще.

"Франция подкрепя Украйна и разбира колко важна е тази стъпка за всички украинци", отбеляза Зеленски.

Макрон осведоми също така Зеленски за обиколката си в Африка.

"Подчертахме значението от съвместна координация в този район, тъй като той е еднакво важен за Украйна. Споразумяхме се да поддържаме контакти в близко бъдеще. Благодаря ви за подкрепата", подчерта Зеленски.

Коментари
1
0
Burton (преди 17 минути)
Рейтинг: 38759 | Одобрение: 4124
НАй-добрата превенция срещу балистични ракети е ад не бъде създавана ситуация в която да те обстрелват с такива. Дрънченето на оръжия и надъхването как ще се биете срещу руснаците е всичко друго, но не и полезна тактика срещу балистични ракети, даже напротив. 
1
1
kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 206338 | Одобрение: 20883
На колко салфетки е минало обсъждането???

