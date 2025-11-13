Зеленски наложи санкции на свой бивш сътрудник

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски нареди налагането на санкции срещу сътрудник и бивш бизнес партньор, който е в центъра на голям корупционен скандал, разтърсващ Киев по време на война.

Кабинетът на Зеленски публикува указ, налагащ „лични специални икономически“ санкции срещу 46-годишния бизнесмен Тимур Миндич, които включват замразяване на неговите активи, отбелязва БГНЕС.

Заподозреният е използвал „приятелските си отношения с президента на Украйна“ в престъпната си дейност, добави прокурорът по време на предварително изслушване на друг мъж, обвинен в участие в схемата.

„Миндич упражняваше контрол върху натрупването, разпределението и легализирането на пари, придобити по престъпен начин в енергийния сектор на Украйна“, заяви прокурор от Специализираната антикорупционна прокуратура (SAPO).

