Зеленски наложи санкции на свой бивш сътрудник

13.11.2025 / 12:24 2

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски нареди налагането на санкции срещу сътрудник и бивш бизнес партньор, който е в центъра на голям корупционен скандал, разтърсващ Киев по време на война.

Кабинетът на Зеленски публикува указ, налагащ „лични специални икономически“ санкции срещу 46-годишния бизнесмен Тимур Миндич, които включват замразяване на неговите активи, отбелязва БГНЕС. 

Заподозреният е използвал „приятелските си отношения с президента на Украйна“ в престъпната си дейност, добави прокурорът по време на предварително изслушване на друг мъж, обвинен в участие в схемата.

„Миндич упражняваше контрол върху натрупването, разпределението и легализирането на пари, придобити по престъпен начин в енергийния сектор на Украйна“, заяви прокурор от Специализираната антикорупционна прокуратура (SAPO).

 

Коментари
0
0
Пешо от Виница (преди 32 минути)
Рейтинг: 103270 | Одобрение: 32240
Горкият той-Зеленски.Не е знаел ,човечецът,че неговия стар другар още от времето на Квартал 95, е откраднал 150 милиона от 1 милиард в зелено. Гаче не се досещаме ,че ,за да стане тази далавера има покровителство лично от Зеленски. НАБУ е в непосредствено подчинение на американците .Защо точно сега ,гаче не се знаеше от всички в Украйна и Европа ,удариха близкия ковчежник на комика? Жълт картон е само това,защото НАБУ имат над 150 часа записи ,които лично уличават Зелето,но още е нужен....Когато му дойде времето, а то е м. април,тогава ще излязат още грозни факти ,които ще накарат Зелето да вика "Тъй вярно.Слушам!" В Голямата игра ,този скандал е просто една пешка...нищо повече. След три дни всичко ще затихне ,след "Предприетите санкции " спрямо този негов личен приятел ,в апартамента на който Зелето честваше рожденните си дни.Санкции срещу израелския гражданин-а ,сега де! Оказва се ,че този приятел няма даже украинско гражданство! Голям смях ,но САЩ имат нужда от Зелето да продължи войната. А иначе-с оправданието "Когато си в средата на преминаване на реката-не се сменят конете!" Извинения предназначени за простите хохли,които фащат дикиш...времето е такова ! Готви се още един скандал свързан с вицепремиера-той пък делкал парите / зелените ,които директно идват от банките в САЩ-как са дошли -никой не ти казва,ама и това се оказа скандал в Америка/. Та той-вицепремиера взимал милионите от приятеля на Зелето ,и ги предавал на партньорите си в...Москва.И сега ще го изкарат шпионин на Москва. Стана много весело в Украината....Следя ги и се смея,но на народа украински въобще не му е до смях,защото тези 100 милиона можеха да помогнат на енергомрежата да не стоят на тъмно и студено! 
0
0
kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 531673 | Одобрение: 99103
Междуеврейска история.....! В изповедалнята Миндич: - Съгреших, отче, много съгреших! - Кажи, чадо. - Измамих евреин. - Това не е грях, чадо! Това е чудо!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

