Зеленски отхвърли предложението на Мерц да предостави на Киев "асоциирано членство" в ЕС

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц да предостави на Украйна "асоциирано членство" в Европейския съюз (ЕС), предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

Той нарече предложението "несправедливо".

"Би било несправедливо Украйна да присъства в Европейския съюз, но да остане без право на глас. Дойде време да се придвижим напред към пълноценно и смислено членство за Украйна", цитира думите на Зеленски, агенция Reuters.

По-рано германският канцлер изпрати писмо до други лидери на ЕС и ръководителите на Европейската комисия и Съвета, с предложение да се предостави на Украйна специален статут на "асоцииран член" на общността, което би позволило на представителите на Киев да участват в работата на управляващите институции без право на глас.

Мерц представи инициативата си "не като разводнена версия на членството в ЕС", а като разширяване на съществуващото Споразумение за асоцииране от 2014 г., което според него би спомогнало за ускоряване на процеса на присъединяване.

Канцлерът предложи също така интегрирането на Украйна във всички военни структури на общността и разширяването върху нея на член 42.7 от Договора за Европейския съюз, който предвижда взаимна помощ в областта на отбраната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!