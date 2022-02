Зеленски призова България и още 8 страни за военна помощ срещу Русия

Снимка: Президентство на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова България, Унгария, Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Чехия и Словакия да създадат антивоенна коалиция за възпиране на Русия. В свой туит той се обърна към страните от т.нар. Букурещка деветка с молба за помощ.

Днес лидерите на деветте държави се събират във Варшава, домакин на форума е президентът на Полша Анджей Дуда. В срещата на високо равнище във формат Б9 ще участва и президентът Румен Радев.

На форума на държавите от НАТО от Централна и Източна Европа ще се обсъжда задълбочаващата се криза в Украйна след вчерашното нападение от Русия.

"Създаваме анти-Путин коалиция. Разговарях с Урсула фон дер Лайен (председател на Европейската комисия - бел. ред.), Еманюел Макрон (президентът на Франция - бел. ред.), Карл Нехамер (канцлерът на Австрия) и Реджеп Ердоган (президентът на Турция - бел. ред.) за конкретни санкции и конкретна помощ за нашите военни. Очакваме решителни действия", написа Зеленски в Туитър вчера.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition.