Зеленски призова за отговор срещу "въздушния терор" на Русия

12.10.2025 / 14:51 3

Снимка: Фейсбук

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес за действия от страна на международната общност след седмица, белязана от над 4000 руски въздушни атаки срещу украинската територия, предаде ДПА.

"Москва си позволява да увеличава ударите си, открито възползвайки се от факта, че фокусът на вниманието на света е изместен върху постигането на мир в Близкия изток", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

"Точно по тази причина е недопустимо каквото и да е отслабване на натиска (върху Русия - бел. ред). Санкциите, митата и съвместните действия срещу купувачите на руски петрол - тези, които финансират войната - трябва да останат на масата", добави украинският държавен глава.

Този подход може да открие пътя към траен мир в Европа, отбеляза Зеленски. "Светът е в състояние да гарантира това успоредно с мирния процес в Близкия изток", обърна внимание той.

Зеленски заяви, че Москва е засилила "въздушния си терор" срещу украинските градове и другите населени места, "увеличавайки ударите по енергийната инфраструктура" на Украйна. Той посочи, че "само през последната седмица Русия е атакувала Украйна с над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби".

"Вчера в Костянтинивка бомба уби дете в църква", написа Зеленски.

Украинските власти съобщиха за четири жертви в Донецка област, включително две в Костянтинивка (Константиновка на руски език), както и за двама загинали в Херсонска област.

Зеленски публикува видеа от пожари и разрушения в цяла Украйна, отбелязва ДПА, цитиран от БТА.

 

2
0
kris (преди 24 минути)
Рейтинг: 517489 | Одобрение: 95759
Американският генерал и шеф на USSOCOM /специалните сили/ Брайън Фентон е заявилил, че британските спец сили : САС, СБС, СРС, СФС, 18 ССГ и РМК са отдавна в Окрайна и снабдяват американците с важна информация, която ще помогне за реорганизацията на Зелените Барети във Форт Браг.....Британците извършвали разузнаване, планирали атаки, включително диверсии в дълбокия тил на руснаците, нападенията по руския флот и изстрелване на ракетите Сторм Шадоу и дроновете, както и осигуряване на сателитна разузнавателна информация за окраинската армия.....! Британски генерал му го върна, като заяви, че американски спецове контролират огъня на ATACMS и доставят секретна разузнавателна информация....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
3
2
ССС (преди 36 минути)
Рейтинг: 5270 | Одобрение: 965
Половината свят ти дава оръжия но май трябва да ти дават и хора които да боравят с тях. Пак този свят плаща заплатите на ВОЙНИЦИТЕ ТИ И НА НАЕМНИЦИТЕ. Отделно за заплати на администрациятати/около1,5млн души/ плюс пенсиите. Войната ще свърши, когато някой от твоите ти тегли куршума. И всичко което си откраднал през годините щети го вземат.  
Който лъже, на въже.
2
2
kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 517489 | Одобрение: 95759
Присмял се хърбел на щърбел....Окрайна въобще не удря руската инфрастуктура и там въобще не загиват руснаци.....А между другото Окрайна очаква до края на годината една ескадрила Грипени....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

