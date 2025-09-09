реклама

Зеленски съобщи: Руските сили извършиха брутален удар директно върху хората в Ярова

09.09.2025 / 15:10 5

Кадър Youtube

Руските сили нанесоха въздушен удар по село Ярова в Донецка област, като убиха повече от 20 души, цитира Укринформ изявление на президента  Володимир Зеленски в Телеграм.

"Брутален и жесток руски въздушен удар с бомба върху селище Ярова в Донецка област. Директно върху хора. Обикновени цивилни. В момента, в който се изплащаха пенсиите. Според предварителна информация, над 20 души са загинали. Нямам думи. Изказвам съболезнования на всички семейства и близки на жертвите."

Зеленски подчерта, че такива руски удари не трябва да остават без адекватен отговор от международната общност.

"Руснаците продължават да унищожават животи, като избягват нови силни санкции и нови силни удари. Светът не трябва да мълчи. Светът не трябва да остава бездеен. Необходим е отговор от Съединените щати. Необходим е отговор от Европа. Необходим е отговор от Г-20. Необходими са силни действия, за да се накара Русия да спре да носи смърт", заяви украинският президент.

Вадим Филашкин, ръководител на регионалната военна администрация в Донецк, съобщи в Teлеграм, че руският въздушен удар по село Ярова е отнел живота на най-малко 21 души и е ранил още толкова.

"Най-малко 21 души са убити и още 21 са ранени – това са последствията от ужасния удар по Ярова към 12:30 ч. Руснаците атакуваха цивилни, докато поличаваха пенсиите си. Това не е война – това е чист тероризъм“, написа той, предаде БТА.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Серж (преди 3 минути)
Рейтинг: 223445 | Одобрение: 44620
Забрави също, кога стреляше по рускоговорящите в Донбас...Колко цивилни дадоха фира...Изобщо не ги смяташе. Сега, когато вече му пари под задника започна да хленчи, някой друг да отговоря на руските удари...Нещастник!ГнявБолест
1
0
kris (преди 5 минути)
Рейтинг: 504585 | Одобрение: 92815
Поредната киевска пропаганда.....През нощта и рано сутринта вторник, 31 окраински дрона са ударили Сочи, където е имало видеосреща с Путин по повод срещата на БРИКС.....Ударът по Ярова е ответен и не са били пенсионери убитите и ранените,  а окраински бойци били там на сборния пункт....! Зеленото не спря да лъже и манипулира, но краят идва, споко.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Пешо от Виница (преди 22 минути)
Рейтинг: 101441 | Одобрение: 31936
Зеленски продължава войната ,докато не капитулира напълно-просто такава е военната логика.Но защо тогава продължава така тъпо да упорства? Не че не разбира ,а именно защото разбира ,че с подписване на какъвто и да е договор за край ,всъщност подписва своята физическа присъда ,която е предстояща. Страхът за собственото си оцеляване -това е водещото ,което го движи за сметка на хилядите украински животи,хвърляни като пушечно месо в месомелачката. А ,Европа? Тя пък защо,ще запита някой. Европа е доминирана от вече нелегитимен елит,който също не разсъждава логично,което не му пречи да лиже задника на татко Тръмп.Унизителна работа,дори и срамна бих добавил. След падането на Славянск и Покровск ,всичко ще си дойде на мястото. А Тръмп? Тръмп продава оръжие-на печалба +10% отгоре . Търговец е,макар и да няма стане Нобелов лауреат. Всичко е въпрос на време и хиляди убити човешки животи. Винаги политиците започват войната , а цената я плаща народът-това е тъжната истина!
3
0
бачо Кольо (преди 59 минути)
Рейтинг: 19927 | Одобрение: 5352
Тоя каун още ли не е разбрал,че е във война-няма тън пън,бой по канчетата докато им уврът кратуните!
Колкото повече,толкова повече!
3
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 142442 | Одобрение: 16012
Зелю се пени хвърля отрова,май му се пукна злъчката!!!;)Усмивка:wassat:Забрави като стреляха по АЕЦ и Каховка язовира,за севрните потоци да не говорим!!!;)Болест:errm:

