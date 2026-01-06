Златин се заяде с Варна от Калофер: Едно е да влезеш във водата с носия, друго е по бански

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Доколко мъжкото хоро в Калофер е старовремска традиция и доколко е съвременно „изобретение”, е обект на спорове и пререкания. По думите на фолклористите е по-скоро второто, но това не пречи на ентусиастите да смятат, че участват в изконен обичай.

Нещо повече, на този Йордановден участник в ритуала даже заяви, че скачането по бански в морето за кръста е изкривяване на традицията.

„Хвърлянето на кръста във Варна няма нищо общо с тука, първото, което е. Тука чувството е уникално, трябва да се спазват традициите. Едно е да влезеш с носия в ледените води на река Тунджа, друго е с бански в морето във Варна”, това заяви по Нова нюз млад мъж, представен само с първото си име - Златин. Откъде е той, не стана ясно, но съдейки по говора му, вероятно търсачът на „автентично българското” е варненец.

