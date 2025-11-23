Зохран Мамдани продължава да смята Тръмп за фашист
Новият ляв кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че продължава да смята президента на САЩ Доналд Тръмп за фашист, въпреки топлата среща между двамата в Белия дом.
„Това е нещо, което съм казвал и преди, казвам го и днес“, заяви избраният кмет пред Ен Би Си Нюз.
Самоопределящият се като демократичен социалист Мамдани се срещна с републиканския лидер, оставяйки зад гърба си месеци на взаимни нападки и обещавайки да работят заедно за бъдещето на града.
Тръмп, който по-рано бе намеквал, че роденият в Уганда нюйоркчанин трябва да бъде депортиран, дори се притече в помощ на Мамдани, когато двамата говориха пред журналисти в Белия дом.
Когато репортер попита Мамдани дали продължава да смята Тръмп за фашист, президентът се намеси: „Няма проблем. Просто го кажи. По-лесно е“, каза Тръмп. „По-лесно е, отколкото да го обясняваш. Нямам нищо против.“
В интервюто си за Ен Би Си Мамдани поясни: „Онези неща, които оцених в разговора си с президента, бяха, че не се притеснявахме да назовем различията, политиките, които са ни довели до този момент.“
Той допълни: „Смятам срещата, която проведох с президента, за продуктивна и такава, която непрекъснато се връщаше към централните теми на кампанията ни: цената на жилищата, грижите за деца, хранителните стоки, битовите услуги.“
След като заплаши да спре федералното финансиране за най-големия американски град и изпрати Националната гвардия, Тръмп в Белия дом похвали историческата изборна победа на Мамдани и заяви, че той може да свърши „страхотна работа“.
„Ще му помагаме, за да сбъднем мечтата на всички: да има силен и много безопасен Ню Йорк“, каза Тръмп. | БГНЕС
