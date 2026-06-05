Зоологическата градина във Варна: Молим не изливайте цялата си злоба и негативизъм с грозни коментари, просто подминете

Кадър Зоо Варна

От варненската зоологическа градина обърнаха внимание на непоносимата и трудно обяснима омраза, която извира в социалните мрежи.

Ето какво пишат те:

Добро утро на всички вас, посещаващи нашия сайт, нашата страница и нашия зоопарк! Днес се включваме с една по-различна публикация. А именно с молба към всички вас, нехаресващи нас,нашата дейност или каквото и да е, свързано с нас.

Ние от екипа на Зоопарк Варна полагаме неимоверни усилия не само разходката в зоопарка да бъде приятна и забавна за вас, а и посещението ви на нашата уеб страница. Празнуваме рождени дни на нашите животни, правим средово обогатяване в местообитанията им, организираме беседи, тържества, контактна зона. Всичко това, ние го правим с голямо желание за вас, приятели на животните! И всичко това ние го споделяме с вас на нашата уеб страница. Публикуваме забавни игри и

конкурси с награди, интересни факти за животните и техните навици, събития и новини, свързани с дейността на зоопарка.

Изразяваме нашите благодарности към всички вас, които ни подкрепяте и оценявате нашия труд!

А към тези, които не харесват това, което правим и публикуваме : Молим не изливайте цялата си злоба и негативизъм с грозни коментари, просто подминете нашите позитивни публикации! Усмихнат ден от целия екип на Зоопарк Варна !

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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