Зрителите бесни на Ергенът: Изгонете Джан Микеле

Кадър БТВ

Поведение, не само недопустимо, но и непростимо, демонстрира Джан Микеле в „Ергенът: Любов в рая“, видя Lupa.bg. В пристъп на гняв търговецът наплю музиканта Орлин и се похвали с грозната си постъпка пред най-добрия си приятел в предаването, бизнесмена Красимир. Пред продукцията обаче той отрече да е наплюл кметския син. „Бях с пълна уста и, като се изговорих, ми излезна яденето“, оправда се българинът с италианска кръв, но думите му не хванаха дикиш.

„Джани, това започва да прилича на тормоз. Орлин се чувства заплашен в твое присъствие, както и останалите“, срязаха го от екипа и дадоха да се разбере, че подобно поведение няма да бъде толерирано.

В последните дни Джан Микеле все по-често напада словесно Орлин, но след залез, докато мъжете вечеряха в кухнята, той подпали рязко и насочи гнева си срещу кметския син, който мълчаливо се хранеше срещу него. „Ще ме извинявате, ама аз на една маса с лайна не мога да се храня, чак ми е гадно“, каза той, скочи от стола и тръгна към терасата. Минавайки покрай Орлин, Джан Микеле се спря за секунда, а високо разположената камера показа как музикантът се стряска и започва да тупа блузата и панталона си.

Свидетел на шокиращата сцена стана художникът Йовица. „Тръгвайки към терасата Джани се обърна и направи нещо, което не е редно. Това е агресивно, арогантно поведение, не го одобрявам“, каза той. Орлин, който досега търпеливо понасяше словесните изблици на Микеле и избягваше конфронтацията, защити достойнството си. „Вече ми преля чашата! Не може да ме плюе, не мога да бъда боксова круша на никого! Аз не съм слаб човек, наблюдавам хората и искам да видя докъде ще стигне наглостта им. Когато обаче наглостта им стигне един предел, имам пълното право да кажа моето мнение и да покажа себе си. Не съм човек, който ще се бие с някого, но ще съобщя за ситуация, която ми е направила лошо впечатление и за пример, който не бива да бъде следван“, каза той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!