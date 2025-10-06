реклама

Зрителите във възторг: Браво, БТВ! Не я връщайте

06.10.2025 / 14:36 1

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Ще решат ли зрителите съдбата на Венета Райкова като водеща на „Преди обед” по bTV? На този въпрос трябва да отговори самата телевизия, но реакцията на нейното изчезване от предаването, което тя изненадващо започна да води от началото на новия сезон, е красноречива. Публиката очевидно предпочита всеки друг да е водещ, но не и Венета. Коментарите са красноречиви:

„Сутринта излязох рано и докато пътувах през артериите на града, с голямо удоволствие слушах интелигентния глас на Петър Дочев. Темите бяха за изкуство, гостите нормални. Колко е хубаво, когато чалгата Венета Райкова я няма в ефир. Някак чистоплътно изглежда мястото.”

„Благодаря Ви "Преди обед", че тази седмица сутрините ми ще започват с топлия, приятен глас на Петър Дочев. Прекалено пискливо и шумно ми беше с водещата В”

„Венета да си вземе продължение на болничните, после ТЕЛК и пенсиониране...Георги Тошев да се върне и днес предаването ми хареса с новият стар водещ Петър Дочев и колежка.”

„Днес предаването се върна към нормалното, харесвано от мен! Радвам се, че В. Р. не е там, а с новите, стари водещи. Само Георги Тошев ми липсва!”

Интересното в случая е, че след като Венета Райкова излезе в болнични за цяла седмица след разкритията на Георги Тошев, първите думи на Петър Дочев бяха в нейна защита. Той отхвърли твърденията, че е напуснал предаването и подчерта, че е остава негов „служител”. Дочев не пропусна да спомене, че се е учил от легендата на bTV Деси Стоянова и пожела на Райкова скорошно завръщане.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Пешо от Виница (преди 5 секунди)
Рейтинг: 102235 | Одобрение: 32080
Това че на редакторчето -ученик от дървената гимназия,не му харесва лелката Венета,не означава ,че ние не я обичаме и желаем....разликата в годините си казва думата! Бих отправил предложение към Венчето: "Ако не те оценят в БТВ,ела душо в най-елитния квартал на морската ни столица-Виница. Веднага те тургам да завеждаш просветно половата работа в читалището "Път към светлината". За заплатата ще се договорим:Зеле -1 тон,картофи-1 тон,1 прасе + 1 теле. Вино -колкото можеш изпи.Ракия-пет дамаджани по двайсе кила. Ако нещо съм забравил....считай ,че ще ти се даде! Аааа, дръва заборавих-десет кубика-кат за първо вереме,щот зимите в квартала са студенки."
0
0
kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 146782 | Одобрение: 16397
Вендета казва на Кобилката:-Никога няма да забравя как срещнах мъжа си на морето!!! -Романтично ли беше??? - Не,мислех че е в къщи при детето!!!;)УсмивкаУхилен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама