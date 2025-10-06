Зрителите във възторг: Браво, БТВ! Не я връщайте

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Ще решат ли зрителите съдбата на Венета Райкова като водеща на „Преди обед” по bTV? На този въпрос трябва да отговори самата телевизия, но реакцията на нейното изчезване от предаването, което тя изненадващо започна да води от началото на новия сезон, е красноречива. Публиката очевидно предпочита всеки друг да е водещ, но не и Венета. Коментарите са красноречиви:

„Сутринта излязох рано и докато пътувах през артериите на града, с голямо удоволствие слушах интелигентния глас на Петър Дочев. Темите бяха за изкуство, гостите нормални. Колко е хубаво, когато чалгата Венета Райкова я няма в ефир. Някак чистоплътно изглежда мястото.”

„Благодаря Ви "Преди обед", че тази седмица сутрините ми ще започват с топлия, приятен глас на Петър Дочев. Прекалено пискливо и шумно ми беше с водещата В”

„Венета да си вземе продължение на болничните, после ТЕЛК и пенсиониране...Георги Тошев да се върне и днес предаването ми хареса с новият стар водещ Петър Дочев и колежка.”

„Днес предаването се върна към нормалното, харесвано от мен! Радвам се, че В. Р. не е там, а с новите, стари водещи. Само Георги Тошев ми липсва!”

Интересното в случая е, че след като Венета Райкова излезе в болнични за цяла седмица след разкритията на Георги Тошев, първите думи на Петър Дочев бяха в нейна защита. Той отхвърли твърденията, че е напуснал предаването и подчерта, че е остава негов „служител”. Дочев не пропусна да спомене, че се е учил от легендата на bTV Деси Стоянова и пожела на Райкова скорошно завръщане.

