Зюмбюла е първото бебе за 2026 г. в Сливен

01.01.2026 / 20:25 1

снимка Булфото

Момиче е първото бебе за 2026 г., родено в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Зюмбюла се е родила днес в 17:40 часа, съобщи за БТА акушерката Ваня Димитрова, изродила бебето, в екип с д-р Павлета Гигова от Акушеро-гинекологичното отделение на болницата.

Бебето е с тегло 3,590 кг и ръст 53 см.

Ваня Димитрова пожела през годината да се раждат все повече здрави бебета, каквото е и първото за 2026 г.

През изминалата година в лечебното заведение са родени общо 1143 деца, предаде БТА.

1
0
Dooobre!!! (преди 2 часа)
Рейтинг: 20956 | Одобрение: 7271
Зюмбюлка от 14-годишна майка от меллета ли е родена?
Да живей България!

