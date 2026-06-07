bTV: Жена от Украйна продава дома си близо до фронтовата линия и купува жилище в "Баба Алино"

Кадър bTV

Въпросите около незаконния „град в града“ край "Баба Алино" стават все повече, а отговорите – все по-малко.

Жена от Украйна продава дома си близо до фронтовата линия и инвестира почти всичките си спестявания в жилище край Варна. До последно е била убедена, че купува напълно законен имот.

Сега тя е сред десетките собственици, които се питат какво ще се случи с домовете им. По нейна молба лицето ѝ не се показва. С нея разговаря продуцента на "120 минути" Анна Тодорова.

„За компанията и за този проект научих от социалните мрежи. Видях, че строителят КУБ изгражда такъв прекрасен комплекс на наистина много добра локация“, разказва жената.

Тя посочва, че е проучила и проектите на компанията в Украйна.

„Те са се утвърдили като добросъвестен и качествен строител. Тъй като много ми хареса именно този проект в Баба Алино, с пълно спокойствие, увереност и чувство за сигурност отидох във Варна, за да го разгледам“, споделя украинката.

По думите ѝ комплексът е отговарял на представянето му.

„Беше красив и отговаряше на всички мои изисквания – имаше всичко, което бих искала да видя в подобен проект. Но тъй като живея в град близо до фронта, където постоянно има обстрели, естествено исках преди всичко да осигуря безопасност за семейството си и да го преместя на по-сигурно място“, споделя жената.

Затова ѝ се налага да продаде имота си в Украйна.

„Естествено, на много ниска цена, и да реинвестирам тези средства на безопасно място – конкретно във Forest Club, в Club House, в апартаментите там“, казва тя.

Жената обяснява, че предварителният договор е бил сключен в централния офис във Варна с представители на компанията.

„Той включваше на първо място схема на разположението на сградата върху поземления имот с конкретния кадастрален идентификатор. Освен това към договора бяха включени права за ползване на самия апартамент, както и на прилежащата към него патио зона, благоустроените части на комплекса, басейните, паркоместата и детските площадки“, посочва тя.

По думите ѝ е закупила и паркомясто, което също е напълно платено.

„Единственото, което не беше включено в договора, беше ремонтът. За ремонта имаше отделен договор и отделни плащания, а мебелите изобщо не бяха включени. Тоест ремонтът и обзавеждането бяха предмет на отделни договори и не влизаха в цената на апартамента“, казва жената.

Тя твърди, че въпросът за законността е бил поставен още преди подписването на предварителния договор.

„Компанията ми предостави удостоверение за търпимост, ако не се лъжа, от 30 юни 2023 г. Документът беше с номер 102. На основание на този документ ние бяхме по-спокойни. Той показваше, че строителството е разрешено, поне що се отнася до сградата, в която се намираха моите апартаменти“, казва жената.

На въпрос дали е имала причини да се съмнява, че нещо не е наред, тя отговаря: „Не, нямах никакви основания за съмнение“.

Жената разказва, че към договора е имало и анекс към предварителния договор.

„В него беше описана схема на разсрочените плащания – както в брой, така и по банков път, разпределени по дати. До съответните срокове трябваше да внеса определените суми. До момента вече бях изплатила около 95% от всички плащания“, казва тя.

По думите ѝ последното плащане е трябвало да бъде на 20 юли 2026 г.

„След окончателното изплащане възнамерявах да придобия право на собственост. Такава беше и договорката ни – след последното плащане да получа собствеността върху апартамента“, посочва жената.

Тя казва, че към момента никой от компанията не ѝ е дал разяснения какво предстои.

„Поради възникналата ситуация се свързах с българския адвокат Иван Тосков. Препоръчаха ми го като много добър юрист и специалист, който да защити интересите и инвестицията ми и да ми помогне да се ориентирам в ситуацията от правна гледна точка“, казва жената.

За проблемите около корпорация „Куб“ тя научава от телевизионни източници, от познати, които живеят в България, и от социалните мрежи.

„Казаха ми, че има проблем и че има скандал“, казва тя за свои познати, които са на място в "Баба Алино".

Жената посочва, че няма информация за Невзоров – собственика на корпорацията.

„За съжаление нямам никаква информация за Невзоров и засега не мога да кажа нищо“, казва тя.

По думите ѝ корпорацията има успешни проекти в Украйна.

„Знам за много красиви комплекси в Одеса с добра репутация. Никога не съм чувала нищо скандално или негативно за тях. Пак ще повторя – именно затова с пълно доверие, увереност и големи надежди инвестирах тези средства в България“, споделя жената.

Тя казва, че семейството ѝ е планирало да живее в България.

„Планирахме да живеем тук. Планирахме да се преместим още през следващите месеци. Да, имахме такива планове“, казва тя.

За следващите си действия жената ще разчита на адвокат.

„Както вече казах, свързах се с адвокат и чрез него ще преценя какви ще бъдат следващите ми действия“, посочва тя.

По думите ѝ плащанията за жилището са били частично по банков път и частично в брой в офиса.

„Това беше описано в анекса към договора, който съдържаше таблица с плащанията. Хората нямат никаква вина и това е много неприятна ситуация, меко казано“, казва жената.

„По отношение на строителството тя не е имала абсолютно никакви притеснения. Както самата тя каза, когато е сключвала договора, ѝ е било представено удостоверение за търпимост. В това удостоверение има печат на Община Варна, подпис на главния архитект и всички необходими реквизити“, посочи адвокатът на украинката Иван Тосков.

„Това, което по-скоро я е притеснявало, е било обстоятелството, че част от сумите е трябвало да бъдат плащани в брой. Представили са ѝ пакет документи и са ѝ обяснили, че това е стандартна практика и няма място за притеснение. Аз се запознах с тези документи. Доколкото знаем, и други чуждестранни клиенти са подписвали абсолютно същия пакет документи. В тях има доста сложни и притеснителни моменти“, коментира той и допълни, че в конкретния случай стойността е 73 750 евро, а по банков път са платени около 32 000 евро.

По думите му не е нормална практика плащането в брой на такива суми.

"Абсолютно не е нормална практика. Още повече, че част от сумите са плащани тук, в България. Има данни за това. Други плащания са извършвани в Киев и Одеса, в офисите на корпорацията", посочи адвокатът.

"Има данни както за плащания в чужбина, така и за плащания в България. Съществуват осем разписки, от които шест са издадени от Олег Невзоров, а две – от други служители на корпорацията. Всички тези разписки, заедно с останалите документи, вече се намират в съда. Съгласно закона има ограничения за плащанията в брой над определен размер на територията на страната", обясни Иван Тосков.

"Клиентите са се притеснявали още в момента, в който им е била предложена схемата – част от сумата в брой, а друга част по банков път. Обяснявали са им обаче, че това е стандартна практика и че ако не са съгласни, няма да могат да сключат договор или ще трябва да купят имота при други условия и на по-висока цена", посочи още адвокатът.

"В удостоверението се посочва, че през 2023 г. главният архитект удостоверява, че строителството е завършено през 2001 г. В същото време дружеството „Форест Клуб Варна“ е учредено през 2011 г. Възниква логичният въпрос как дружество, което още не е съществувало, е извършило строителство десет години по-рано. Освен това Олег Невзоров е роден през 1985 г. Тоест през 2001 г. е бил едва на 16 години и е бил непълнолетен. Как тогава е могъл да извърши това строителство или да го възложи, при положение че не е разполагал с подобна фирма", коментира той за някои от нередностите в процеса.

Редактор "Екип на Петел",

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