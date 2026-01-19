Елена Поптодорова: Николай Младенов е човек на здравия разум, няма да наруши правилата

кадър Нова вюз

Удоволствие е да се говори за Николай Младенов, той има звездна репутация, както и личностни качества, това каза по Нова нюз дипломатът Елена Поптодорова. Тя подчерта, че посоченият за върховен представител в Газа българин има изключително трудна задача.

„Не можем да очакваме Рубио, зетят на Тръмп Къшнър или Тони Блеър да вършат работа на терен, така че на Николай Младенов се пада задачата са прави връзка между съвета за мир в Газа и технократския комитет”, обясни Поптодорова.

Тя каза също, че между задачите на Младенов е разоръжаването на „Хамас” и осигуряването на всекидневния живот в Газа, която е дом на над 2 милиона души.

„Николай Младенов е човек на здравия разум, ама в англосаксонското разбиране за това. Той няма да наруши правилата и да не се съобрази с реалността”, обобщи Елена Поптодорова.

