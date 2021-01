Адв. Хаджигенов: За особени заслуги към отечеството, номинирам Цветаноглу ефенди за шеф на ДАНС

Още по темата Цветанов: Когато гласуваш за ГЕРБ, получаваш ДПС

Остра критика отправи адв. Николай Хаджигенов преди минути към Цветан Цветанов, който по-рано днес имаше участие в ефира на бТВ.

Ето какво коментира Хаджигенов:

Великият мъдрец ЦЦ, същият - известен и като Tzv.Tzv., който винаги е правил само и единствено честни избори, твърди, че за всичко са виновни ДПС и не е единствен напоследък в това си твърдение.

Ние лично не казваме, че ДПС не са виновни, щото знаем КОЙ е делян+доган и ЧИЙ е каскетът, ма някак БОЙко го няма в цялата схема и пак са виновни за всичко Д+Д, а каскетът е на закачалка.

Много удобно.

Не, ли?

А, така.

И защото всички не понасяме д+д, а на тях им дреме на долуподписания и горепосочен, та няма проблем да ги целят с думички, само и само БОЙче и каскета да минат метър?

Това сигурно минава на определени места и по определени и съвсем понятни причини, ма някои не го приехме!

Just to know.

Информация за размисъл.

Щирлиц до Центъра

п.с. За особени заслуги към отечеството, номинирам Цветаноглу ефенди за шеф на ДАНС

