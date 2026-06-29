Арх. Саралиев: Кой разреши строителството в „Баба Алино“? Държавата с влизане в сила на ОУП го предвижда за застрояване

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Арх. Кристиян Саралиев, който бе е освободен от длъжността председател на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към Община Варна, хвърли абсолютно нова светлина върху казуса на Баба Алино.

Той показа и документ, от който е видно нещо много важно - районът на Баба Алино, за който постоянно се говори в медиите е предвиден за курортно застрояване още в Общия устройствен план на Варна.

Всеки може да провери думите му в официалните документи на сайта на община Варна https://agup.varna.bg/index.php/oup/grafichna-chast/272-prognoza-za-sotzialno-ikonomichesko-i-prostranstveno-razvitie-m-1-10-000

Ето какво пише Саралиев:

"Нагледах се и се наслушах на глупости тия дни. Това е градоустройствената ситуация в Баба Алино изразена от мен в текущия ми доклад до кмета на Община Варна:

До Кмета на Община Варна

Благомир Коцев

Доклад по случая Баба Алино

От архитект Кристиан Саралиев

Експерт градоустройство Община Варна

На Въпроса тиражиран в медиите.

Кой разреши строителството в „Баба Алино“

Държавата с Влизане в сила на ОУП го предвижда за застрояване.

Община Варна до 2023 прилага ОУП в Баба Алино с ПУП-ПРЗ за отделни имоти. Което имот по имот започва да унищожава възможността за осигуряване на достъп до Парк Златни Пясъци.

При поредното искане за ПУП в зоната Експертният съвет Предлага на кмета да допусне изработване на план за цялата зона – общо 3 зони по ОУП. Точно както е предвидено в правилата за прилагане на ОУП. Инвеститора приема да разработи обхвата въпреки, че не всички засегнати имоти са негови. При разглеждане на плана Експертният съвет изисква:

Улична мрежа с габарит позволяващ Градски транспорт и Автобусни спирки.

Достъпи до парк Златни пясъци със спирки за градски транспорт и обществени паркинги.

Парцели за развитие на инфраструктура.

Плана бе съгласуван на ЕСУТ и обявен от кметство Приморски. Постъпиха жалби разгледани бяха и уважени от ЕСУТ. След отстраняването им плана бе обявен пак и записан за Приемане от ЕСУТ. Разглеждането на точката беше саботирано.

Плана Отнема от имотите за инфраструктура. Плана не се съобразява с нанесените на кадастъра сгради. Много от тях са предвидени за премахване тъй като не отговарят на застроителните линии.

С не процедирането му докрай по същество ще се спре безвъзмездното отчуждаване на улици, паркинги и инфраструктура. Достъп до парк Златни Пясъци през Баба Алино няма да има.

С уважение

Арх. К. Саралиев"

Редактор "Екип на Петел",

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