Аржентина е на финал след фамозен обрат над Англия!

Стопкадър: БНТ

Аржентина се класира за финала на световното първенство по футбол, след като победи Англия с 2:1. Пет минути преди края на двубоя европейците водеха с 1:0 след гол на Антъни Гордон, който се разписа в 55-ата. Енцо Фернандес успя да изравни с удар извън наказателното поле в 85-ата, а в продължението резервата Лаутаро Мартинес направи пълен обрат с удар с глава. И за двата гола подаде капитанът на южноамериканския тим Лионел Меси, който вече е участвал в 12 попадения за своя тим - осем реализирани и четири асистенции.

Така тимът на Лионел Скалони ще защитава титлата си от 2022 г. Негов съперник в сблъсъка за трофея в неделя ще бъде Испания, който снощи би Франция с 2:0 в другия полуфинал.

Редактор "Екип на Петел",

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