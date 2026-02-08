Астроложката спелеоложка, която позна, че Сашко от Перник е жив, направи карта за Калушев: В България е

Кадър Фб

Ивайло Калушев не е зад граница, все още е в България. Бил е в граничен имот край вода, крие се в затънтено място – вероятно изоставена златна мина. Според хорарната астрология е жив, но хора с власт, пари и полицията (представени от планетите Плутон и Марс) му дишат във врата. Това разкри пред "Телеграф“ астрологът и спелеолог Виктория Маринова по повод тройното убийство в хижа "Петрохан“ от 2 февруари.

Тя се прочу през ноември 2022 година, когато прогнозира, че изчезналият 12-годишен Сашко от Перник е жив и ще бъде намерен, въпреки че мнозина вече бяха отписали детето, страдащо от аутизъм.

Според полицията собственикът на хижата - пещернякът Калушев, укриващ се в компанията на две момчета на възраст 15 и 22 г.



Маринова обясни, че самата тя има опит в спелеологията - републикански първенец е с плевенския клуб "Студенец", участвала е в множество лагери, участник е и в експедицията "Словенски карст'82". А относно своя древен прогностичен метод обясни, че той отговаря на един конкретен въпрос спрямо това как са подредени звездите при задаването му.



"Така построих хорарна карта за въпрос "Къде е Иво Калушев"? В нея той е представен от Уран и Сатурн, разположени в неговите 4-ти и 2-ри дом. Това ще рече, че той все още е в страната в имот, сейф или златна мина“, разтълкува звездните знаци посветената дама. Обясни, че гледайки предходни движения на Луната (аспекти), може да се надникне и в миналото му.

