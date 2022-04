BBC: Руски ракетен обстрел на гарата в Краматорск при опит за евакуация. Има много убити

Кадър Туитър Юлия Ракша

Нов обстрел над цивилни в Украйна.

Повече от 30 души са убити и над 100 други са ранени при руски ракетен удар по гарата в източния град Краматорск, съобщи BBC. Медията се позовава на информация от Държавната железопътна компания на Украйна, предаде Дарик.



Краматорск е една от най-източните гари, които все още работят в Украйна. Губернаторът на Донецк каза, че хиляди хора са били там по това време, опитвайки се да се качат на влакове, които да ги изведат извън района.



Ръководителят на украинската железница допълни, че две ракети са ударили гарата.



Краматорск е широко известен като един от основните пътища за евакуация от Източна Украйна.



Russians have shot #kramatorsk railway station with cluster rocket. 40 has were killed, and even more, injured. On the remains of this rocket is written a sign “FOR CHILDREN” 😶#StopRussia pic.twitter.com/gJwsZbyf05