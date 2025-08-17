България се моли за двете момичета от колата на Виктор

Кадър БТВ

В социалните мрежи се публикуват призиви за молитва за двете момичета, които са пострадали сериозно при катастрофата в София, при която 21-годишният Виктор Илиев се вряза в автобус на градския транспорт, предаде БТВ.

В страницата „Словото на Бог“, описвана като „християнска“, има апел за обща молитва за тяхното благосъстояние.

„Здравейте, скъпи братя и сестри,

​Искам да ви призова да се обединим в молитва за две момичета, които са пострадали сериозно при катастрофа в София. Те са се намирали в автомобила, който се е врязал в автобус. Нека ги издигнем в молитва и да измолим от Господ пълно възстановяване и бързо оздравяване за тях“, пише в публикацията.

Нека се помолим също така и за техните близки, които в този момент преминават през огромно изпитание. Молитвата ни е силна, когато сме заедно. Вярвам, че Бог ще чуе призивите ни. Нека Той даде мир и утеха на всички засегнати“, се посочва още в поста, в който има и снима на пострадалите момичета.

Междувременно този следобед Софийският градски съд реши 21-годишният Виктор Илиев да бъде задържан под стража. Той самият призова за "помилване".

В инцидента в нощта срещу 15 август в София загина лекар от Сирия, а други шестима бяха приети в болница с опасност за живота.

