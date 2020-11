Борисов пред немски журналист за снимките от спалнята: Сега не искам дори да виждам жени. Красива жена може много лесно да преодолее защитата ми

Снимка Б.Борисов Фб

"Красива жена може много лесно да преодолее защитата ми". Сега не искам дори да виждам жени. Вижте, успешен политик съм, но личният ми живот е провал. Работя 20 часа на ден, цялото ми време е прекарано в работа, докато враговете ми опитват да ми спретнат скандали.", заявява Бойко Борисов в интервю за "Франкфуртер алгемайне цайтунг", предаде Дневник.

"Въпреки всичко, в този случай трябва да се възхищавам на извършителите колко добре са го подредили. Неслучайно говоря за методите на КГБ. Някои от опонентите ми, които работят за президента Румен Радев, са бивши тайни агенти, хора от тези среди или деца на страхотни шпиони, офицери от руската военна разузнавателна служба."

Това почти директно обвинение към държавния глава за предполагаема връзка на хора от администрацията му със снимките с пачки и златни кюлчета отправя премиерът Бойко Борисов в интервю за авторитетния германски всекидневник "Франкфуртер алгемайне цайтунг". Той и преди е коментирал в България, че празидентът му пускал дрон над двора в резиденция "Бояна" (бел.ред. - двамата живеят в съседни вили) и че му организирали компромати като по учебник на КГБ. Сега отново лансира тази версия с обяснението, защото това бил "единственият начин да бъде спряна популярна партия като моята".

Борисов сравнява жената, която вероятно е направила снимките, с Мата Хари - прочутата холандска стриптизьорка, куртизанка и шпионин поне за две разузнавания по време на Първата световна война. Премиерът изпада и в откровения, че вече не иска да вижда жени. Всички тези обяснения той дава в опит да избегне конкретните отговори на важни въпроси, свързани със снимките. В интервюто Борисов се оплаква с познати твърдения, които обаче доразвива и стига до това да твърди, че НСО не проверява жените, които го посещават.



Обяснявайки мотивите за снимките, той говори за приемането на България в механизма ERMII и заключението, че

"едва преди няколко месеца олигарсите в България осъзнаха какво съм им причинил" -

дори някога да са заобикаляли българската банкова система, "им е невъзможно на европейско ниво". От друга страна "банковата ни система е толкова стабилна, че престъпни машинации и рухване на банки като след промените и когато социалистите бяха на власт в България, са невъзможни."

Това предизвиква въпрос означава ли това, че "банките на България са толкова сигурни, че хората вече няма нужда да държат пачки пари и кюлчета злато на нощните си шкафчета, както може да се види на снимките". Борисов не отговаря.

Разговорът на Борисов с журналиста, дългогодишен кореспондент на Балканите, Михаел Мартенс е първото му интервю от началото на протестите срещу неговото управление и срещу главния прокурор Иван Гешев тази година. За "Дневник" Мартенс потвърди, че разговорът е проведен в началото на октомври.



В интервюто той говори много повече за личния си живот и от обяснението му за това как може да са направени снимките и видеото се разбира, че не поставя под съмнение автентичността им и има представа кога са направени - твърди, че "през последните 2-3 години, най-вероятно през 2017 г." (в това няма особена новина, защото през юни анализ датира изображенията като заснети през 2017-2019 г.). Според него става дума за снимки, направени по различно време, защото когато са го снимали да спи, не е било достатъчно компрометиращо и по-късно са аранжирали парите, златото и пистолета до леглото му.

Борисов твърди, че "планът е подготвян от години и всичките ми реформи само подтикнаха враговете ми да действат". Въпросът за снимките от спалнята е поставен от Мартенс на няколко пъти още в началото на интервюто, но Борисов упорито избягва отговора, за да изреди какви реформи правел, как се борел с престъпността и контрабандата, колко бойни самолета е купил и как работи за диверсификацията на енергийните доставки за прекратяване почти пълната зависимост от Русия.

Когато започва да отговаря за снимките, той прибягва и до демонстрация (става ясно от публикацията) с дамската чанта на Деница Желева, началник на кабинета му, как според него жена може да вкара в правителствената вила компрометиращите го елементи (бел.ред. - пачки с 500 евро и златни кюлчета) от кадрите.

"Всеки, който гледа снимките и филма от моята къща, ще признае: аз живея при прости условия. Почти като в казарма", изтъква той като аргумент, че някой се опитва да създаде за него противоположно и отвратително впечатление за него. Преди години Борисов беше станал известен с репликата, че живее сам като куче, заради ролята си на премиер, което сега опровергава.

"Успешен политик съм, но личният ми живот е провал"

Разговорът започва с уточнението, че макар интервю с правителствен ръководител не бива да засяга тема като спалнята му и това не е работа на обществото, появата на случая в чуждите медии и думите на Борисов, че станалото има политическо естество, изискват да бъде помолен да обясни.

Помолен да уточни кого подозира, Борисов не навлиза в конкретика и заявява за снимките:

"Разпространяваните изображения от спалнята ми са като взети от учебник на КГБ, където се дава съветът човек да бъде унищожен, като вземеш истини за него и ги използваш за собствени цели."

В отговор на въпроса не се ли притеснява от факта, че лидерът на държава, членка на НАТО, може да бъде сниман без проблем в спалнята си, Борисов казва: "Работата е там: никога през всичките тези години, когато някоя дама ме е посещавала, охраната не ѝ е претърсвала и проверявала чантата."

Когато журналистът пита не е ли това невероятна небрежност, той отвръща: "Вероятно беше безразсъдно. Именно поради това, на извършителите вероятно им е било лесно", но същевременно

"красива жена може много лесно да преодолее защитата ми"

и именно така враговете са вкарали златото и парите според него.

Той споменава и видеото, което се появи в средата на юли с кадри от дома му и обръща внимание, че авторът се насочва към едно конкретно чекмедже на нощното шкафче и показва парите и кюлчетата. В разговора той отново дава нагледен пример как, ако конкретна жена, пристигаща при него му е звъннала и той ѝ е казал, че сега дава интервю и ще е в резиденцията до 15 минути, а охраната има инструкции да я пусне, тя има предостатъчно време да сложи ценностите в чекмеджето и да направи записа. "Като Мата Хари."

Пред Мартенс Борисов, попитан дали още има подобни посетители "с непроверени чанти", казва:

"Сега не искам дори да виждам жени. Вижте, успешен политик съм, но личният ми живот е провал. Работя 20 часа на ден, цялото ми време е прекарано в работа, докато враговете ми опитват да ми спретнат скандали. Казват, че имам къща в Барселона, имение в Лос Анджелис или на гръцки остров, където дори се твърди, че съм убил манекенка. Когато хората се вгледат, нищо не остава от тези обвинения. Трябва да знаете, че в България отдавна има черен пазар за компромати."

Борисов има предвид медийни публикации, според които притежава остров в Гърция, както и разпространяваната в чужди медии - но отречена - информация, че жената, направила снимките от спалнята, е убита. Случаят с Барселона (за който не става дума по-нататък в интервюто) обаче е обект на разследване, водено от испанските власти и замесило името му в работата им по международна схема за пране на пари.

Резолюцията на ЕП и "пропагандата на враговете"

След дългото обсъждане на личния живот разговорът се насочва към начина, по който изглежда България в Европа и резолюцията, която Европарламентът одобри в подкрепа на протестите и законността през октомври.

Коментарът на журналиста е за тревогите на ЕП за злоупотребите с евросредства в България, но Борисов обяснява приетия документ с работата на "политическите противници" в парламена - обратно, комисията, която работи по темата "не политически, а професионално и с факти" продължава премиерът, не е открила проблеми с употребата на фондовете. Попитан дали изразът "системен отказ" от придържане към основните ценности на ЕС е просто политическа пропаганда, той отговаря утвърдително и отново противопоставя резолюцията на доклада на Еврокомисията за върховенството на закона от края на септември (където всъщност имаше остри критики към България - например към съдебната система и медийния пейзаж).

Борисов обяснява, че в България "има много разследвания, включително срещу министри или заместниците им, срещу депутати, кметове и различни олигарси" - това е в отговор на думите, че по времето, когато главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши бе антикорупционен прокурор, бяха издадени десетки присъди срещу знакови фигури във властта и "или Румъния е много корумпирана, а България е пример за върховенство на закона, или просто няма борба с корупцията в България като в Румъния." Споменава, че предстои началото на процеса срещу министъра на околната среда и водите Нено Димов, прекарал три месеца в ареста (и след това поставен под домашен арест) Пита какви инструменти трябва да има като правителствен ръководител, за да осигури още дела и осъдителни присъди, ако съдебната система е независима.

В отговор Мартенс дава пример със случая "Осемте джуджета", документирал атаки на съдебната система срещу български бизнес, който германска компания би могла да приеме като "предупреждение да не инвестира в България". Коментарът на Борисов по темата е за доверието на германския бизнес и доброто сътрудничество момента. "Ако обаче някой се замеси с престъпници, не мога да коментирам, защото не знам нищо."

Борисов свързва протестите с Божков

В интервюто Борисов също така отново свързва протестиращите с бизнесмена с 18 обвинения Васил Божков. Попитан дали не е обида към протестиралите през лятото да бъдат сочени като "дистанционно контролирани инструменти на олигарх в изнание", той казва, че самият Божков се е посочил като контролиращ протестите в "законно подслушани" от прокуратурата записи.

Прокуратурата обяви подобно разкритие през лятото, като разпространи откъси от записани телефонни разговори, но доказателства засега няма. С предполагаемата намеса на Божков премиерът обяснява защо голяма част от "честните и спонтанни демонстранти се оттеглиха от протестите с времето". Твърди, че винаги е говорил за протестиращите с уважение и "винаги" е търсил решения заедно с недоволни в обществото, но "тези хора (участниците в протестите от тази година - бел. ред.) искаха само оставката ми, макар че ще има парламентарни избори през март."

