Драгомир Стойнев: Много се опасявам, че хаосът тепърва започва

кадър: БНТ

"Не се срамуваме от нашите министри в управлението. От друга страна, когато имаш падане на едно правителство, макар и чрез подаване на оставка, минусът е много голям. За тази една година не успяхме да постигнем резултатите, които си бяхме поставили", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица".

Изрази притеснение, че партиите в България работят повече за партийния си интерес, отколкото за обществения.

"Посоката на това правителство беше правилна, трябваше да излезем от хаоса, да начертаем стабилността и да можем да я запазим, уви не успяхме. Много се опасявам, че хаосът тепърва започва наново", допълни за БНТ Драгомир Стойнев.

По думите му БСП се е опитало да върне на полето левите политики.

"Уверявам ви, че ние в следващите бюджети без увеличаване на осигурителните вноски, без промяна на данъците, просто няма да се случи", каза още Драгомир Стойнев.

