Експерт: България не е подготвена за подобни климатични обстановки

04.10.2025 / 10:00 2

кадър: Бтв

Проливните валежи и наводненията от последните дни за пореден път показаха, че България не е подготвена за подобни климатични обстановки, въпреки че прогнозите са били ясни и навременни. Това заяви в интервю за предаването „Тази събота и неделя“ климатологът и преподавател в Софийския университет Христо Попов в телевизионно интервю.

По думите му последният циклон, който донесе обилните валежи, се е зародил над Тиренско море и постепенно е достигнал до България, преминавайки през Гърция. Страната ни е попаднала в студения сектор на циклона, където валежите са били най-интензивни.

„Виждаме, че валежите в западната част на страната започнаха първи и с по-голяма сила, след което се пренесоха на изток. Това доведе до наводнения още на следващата сутрин,“ посочи Попов за Бтв.

Той обясни, че подобни проливни дъждове не са необичаен феномен за Черноморието.

„В района на Царево имаме подобно наводнение само преди две години. Според архивите веднъж на 10 години се наблюдават подобни явления, а в последните години те зачестяват. Това е показателно – и за климатичните промени, и за начина, по който използваме и застрояваме териториите“, каза климатологът.

Попов подчерта, че сериозен проблем е подценяването на прогнозите и предупрежденията.

„Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код. Например оранжев код означава поне 30 литра на квадратен метър за 6 часа, но в представите на много хора това изглежда като малко количество. Когато обаче става дума за 200 литра, вече говорим за червен код и реална опасност от бедствие“, поясни той.

Друг ключов проблем според експерта е липсата на достатъчно гъста мрежа от дъждомерни станции, особено по Черноморието, което затруднява точната оценка на ситуацията в реално време.

„Истината е, че ще виждаме все по-често подобни обстановки – от една страна екстремни засушавания, а от друга – поройни дъждове и наводнения. Прогнозите ни са добри, но ако не се вземат предвид навреме и не се предприемат мерки за превенция, ще продължим да наблюдаваме едни и същи трагични резултати“, обобщи Христо Попов.

 

Burton (преди 17 минути)
Рейтинг: 30489 | Одобрение: 3909
че валежите бяха силни е ясно, но единственото което не може да се оправдае е безобразното застрояване на терени които не са подходящи за това. Не са подходящи точно заради ситуация като тази. Преди 10г в Аспарухово и вчера, ситуацията е идентична - застрояване на "речно корито" което при по-силен дъдж е неясно как хората са учудени, че се наводнява. 
петково (преди 24 минути)
Рейтинг: 12102 | Одобрение: -2768
Едва ли има държава, която може да се справи без проблем с подобно бедствие. Трябва да приемем, че природата епо-силна от нас и да си носим последствията. Всички станаха много разглезени и очакват "държавата" или "общината" да свърши работа вместо тях. Давам малък пример: Пороят пред нас задръсти с листа шахтите на новоремонтираната улица, водата преля, мътни води текнаха по тротоара да заливат мазетата, но никой не излезе да почисти шахтите от листата. Така е навсякъде. Некадърен ремонт на булевард предизвиква наводнение след всеки порой на подлеза пред ИУ. На никой не му идва на ума, че бордюрите са по-високи от тротоара там и водата прелива към подлеза. Отделно че шахтите в края на улиците са постоянно запушени и недостатъчни и там става езеро.

