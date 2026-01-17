Епицентър: Радев подава оставка в понеделник

Булфото

Президентът Румен Радев подава оставка в понеделник пред Конституционния съд, твърди Епицентър.бг.

Публикацията бе разпространена от много издания.

Засега няма коментар от президентството по повод това твърдение.

Според изданието това е отдавна замислен ход, който се реализира сега, след неуспешно връчените мандати за реализиране на правителство в този парламент.

Под въздействието на съветници Румен Радев е решил, че сега е момента да „скочи“ в политиката и да напусне поста на държавен глава.

Тази „абдикация“ се случва за първи път в демократичната история.

По конституция Румен Радев ще бъде заместен от вицепрезидента Илияна Йотова.

Според запознати пред кабинета на Копринков имало опашка за кандидат-депутати. Това тотално смесване на партийната и институционална власт се случва за първи път в българската история.

В историята на света само президентът на Бангладеш е подавал оставка.

Според Чл. 97. (1) от Конституцията пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Конституционния съд;

2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;

3. при условията на чл. 103;

4. смърт.

По-рано секретарят по сигурността и отбраната на президента Димитър Стоянов публикува във Facebook профила си клип на граждани, които заявяват, че биха гласували за проект на Радев, ако има такъв. Към публикацията няма личен коментар на Стоянов.

Във видеото няколко мъже апелират към Радев да оглави свой политически проект.

"Изминаха 9 години, откакто президентът Румен Радев дойде в Симеоновград и това, което той обеща, го изпълни и устоя своите обещания. Сега Ви моля, господин генерал, моля Ви, влезте дълбоко в политиката и отървете българския народ от тази агония, защото само Вие можете! Нека България запомни името Ви вовеки! Успех!", казва във видеото мъж около 50-те.

Глас зад кадър се обръща към друг, когото нарича Койчев, и го пита при едни евентуални парламентарни избори "в края на март или април месец", ако излезе Румен Радев, би ли го подкрепил. "При положение че се кандидатира - винаги!", отвръща той.

"И сега съм при работническата класа", продължава гласът зад кадър, представяйки трети човек, когото пита: "Ярославе, за кого би гласувал на следващите парламентарни избори?". "Ще гласувам за генерал Румен Радев, ако се кандидатира", отвръща мъжът.

Видеото продължава с "анкета" със същия въпрос и сходни отговори.

Преди това президентският съветник написа в социалната мрежа:

"Мрънкането не е стратегия, а показател за немощ! Вместо да си направят своя анализ и изводи, някои политически лидери предпочетоха да ронят сълзи. Не е време за глупави внушения, а е необходима проява на сдържаност и повечко мъдрост. Време е за осъзнаване!".

До този момент Радев дава уклончиви отговори на въпроса - подготвя ли свой политически проект.

"Ще го направя, когато най-малко го очаквате", "когато му дойде времето", отговаря на Радев на питането, но признава, че "хората настояват навсякъде" за това.

"Президентска партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат.", каза той на 6 януари 2026 г.

