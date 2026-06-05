Ерджан Ебатин: Два пъти санкционирахме строителя на Баба Алино

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Два пъти Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ) е санкционирала строителя на селището „Баба Алино“ за незаконна сеч. Глобите са в размер между 500 и 1000 лева – съгласно предвидените в закона санкции. Това заяви бившият директор на институцията Ерджан Ебатин пред Euronews.



Moreto.neт припомня, че по заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин бе освободен от длъжност от 1 юни.



Ерджан Ебатин заяви, че освобождаването му от длъжност няма нищо общо със случая „Баба Алино“, тъй като „първо министерството не е извършило проверка по случая във връзка с процедурите, които са минали през РИОСВ, и най-малко един месец преди това бяхме наясно кой ще бъде новият директор, като това е политическо решение“.



Всяка власт си определя сама с кого ще работи. Новият директор е от „Продължаваме промяната – Демократична България“, каза още Ебатин.



По думите му обектът попада в защитена зона, но същевременно е включен в Общия устройствен план на Варна, което допуска възможност за застрояване при наличие на необходимите разрешителни.



Бившият директор обясни, че още през 2023 г. РИОСВ е реагирала след сигнал за незаконна сеч в района.



Извършени са проверки, съставени са актове за административни нарушения и са уведомени компетентните институции, включително Община Варна и Регионалната дирекция по горите.



„Ние сме съставили административни актове, информирали сме всички институции и сме свършили нашата работа“, посочи Ебатин.



Той подчерта, че РИОСВ няма правомощия да спира строителство и не носи отговорност за законността на строежите. По думите му нито един от обектите в местността не е преминал през съгласувателна процедура в екоинспекцията.



„Нито една РИОСВ не може да спре нито едно строителство. Това не е в моите законови възможности“, заяви той.



Ебатин допълни, че районът попада в Общия устройствен план на Варна от 2012 г., който предвижда възможности за застрояване при определени параметри.



Той защити и решението на РИОСВ - Варна, според което изработването на подробен устройствен план не подлежи на задължителна екологична оценка, като уточни, че това е административна процедура, а не разрешение за строеж.



На въпрос за отговорността по случая Ебатин заяви, че компетентните институции трябва да се произнесат окончателно, като настоя, че екоинспекцията е действала в рамките на закона.

Редактор "Екип на Петел",

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