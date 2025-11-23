Флагман: ГЕРБ издигат Рая Назарян срещу Благо Коцев за кмет на Варна?

Пиксабей

Цяла България обсъжда двама варненци: ще се сблъскат ли те на Местни избори 2027?, пита Флагман в свой анализ.

Не може да се пропусне фактът, че и Назарян, и Коцев са варненци. В политическите кулоари отдавна се шушука, че Рая Назарян е сред внимателно подготвяните от ГЕРБ лица за битката за кметския пост през 2027 година.

Лидерът на партията Бойко Борисив и досега страда от загубата на Варна. За него местната власт е не просто територия, а фундамент – материалната и политическата инфраструктура, върху която се гради националното влияние. В този контекст издигането на Назарян би било логична стъпка, особено ако партията търси комбинация от младост, лоялност и медийна видимост.

От другата страна стои Коцев, политик, който въпреки натиска срещу него – или именно заради него – успява да запази влияние. Ако обвиненията срещу него бъдат отхвърлени, това ще го легитимира допълнително, превръщайки го в почти митологична фигура за своите поддръжници: „човекът, който оцеля срещу репресиите на Борисов и Пеевски“.

