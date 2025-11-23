реклама

Флагман: ГЕРБ издигат Рая Назарян срещу Благо Коцев за кмет на Варна?

23.11.2025 / 19:22 5

Пиксабей

Цяла България обсъжда двама варненци: ще се сблъскат ли те на Местни избори 2027?, пита Флагман в свой анализ.

Не може да се пропусне фактът, че и Назарян, и Коцев са варненци. В политическите кулоари отдавна се шушука, че Рая Назарян е сред внимателно подготвяните от ГЕРБ лица за битката за кметския пост през 2027 година.

Лидерът на партията Бойко Борисив и досега страда от загубата на Варна. За него местната власт е не просто територия, а фундамент – материалната и политическата инфраструктура, върху която се гради националното влияние. В този контекст издигането на Назарян би било логична стъпка, особено ако партията търси комбинация от младост, лоялност и медийна видимост.

От другата страна стои Коцев, политик, който въпреки натиска срещу него – или именно заради него – успява да запази влияние. Ако обвиненията срещу него бъдат отхвърлени, това ще го легитимира допълнително, превръщайки го в почти митологична фигура за своите поддръжници: „човекът, който оцеля срещу репресиите на Борисов и Пеевски“.

Още в https://www.flagman.bg/article/367022

 

MrBean (преди 4 минути)
Рейтинг: 199360 | Одобрение: -1660
Пак се натресохме Бъртън,пак. А що се отнася до устния изпит явно е много постоносен.Примери ВинеткаПавлова,ДесаПростакеса,ПКП,ДаниКаназирева и още много Мата Хари.И на местно ниво,която е взела устния е в държавната администрация,огледайте се и ще ми повярвате.
Burton (преди 41 минути)
Рейтинг: 31588 | Одобрение: 4003
Явно на балотажа ще ходя за гъби... Райчето може да е некомпетентна, но блажко не става също.
Дедо (преди 41 минути)
Рейтинг: 24006 | Одобрение: 6831
Ако не се получи с английски, ще опита с устен френски...
Dooobre!!! (преди 51 минути)
Рейтинг: 20627 | Одобрение: 7212
Райчето е видна "калинка". Ингилийският й е най-малкия проблем. С тази "експертиза" може и в Европейския парламент да изгрее, ако не я огрее кметското кресло.
Да живей България!
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 199360 | Одобрение: -1660
Ха кажете го на английски.

