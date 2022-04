Главната редакторка на руската пропаганда заплаши с ядрен удар: Идиоти, нямаме избор!

Кадър

Главната редакторка на руската пропагандна телевизия RT Маргарита Симонян написа провокативен пост в социалните мрежи, заплашвайки, че Русия може да използва ядрени оръжия, предаде Факти.

Нейният пост беше отправен пряко към Великобритания, която оказва военна помощ на Украйна. Кремъл твърди, че британците насърчават украинските въоръжени сили да атакуват градове в Русия. Макар че самата Русия предприе непредизвикана пълномащабна война в Украйна на 24 февруари.

„Какъв избор ни оставяте, идиоти? Пълното унищожаване на Украйна? Ядрен удар?", написа Маргарита Симонян. Телевизията, за която работи журналистката, е основен канал за разпространяване на руската пропаганда. Във федерацията беше забранено използването на думата „война“, а всеки, който говори за нея или се обяви против военната агресия срещу Украйна, е заплашен със затвор.

Ето и какво каза Симонян в националната руска телевизия

„Или губим в Украйна“, каза тя, „или започва Третата световна война. Мисля, че Третата световна война е по-реалистична, ако ни познаваш, ако познаваш нашия лидер.

„Най-невероятният изход е, че всичко това ще завърши с ядрен удар и ми се струва по-вероятен от другия ход на събитията. Това е за мой ужас от една страна“, каза тя на група експерти, които се разместват нервно на местата си, „но от друга страна, това е, положението. Ние ще отидем в рая, а те просто ще квакат... Всички ще умрем някой ден."

Спокойното говорене на Симонян за ядрения холокост е само последната заплаха, отправена от висшите нива на руската държава, след като колегата пропагандист Владимир Соловьов, външният министър Сергей Лавров и самият Путин отправиха заплахи през последните 48 часа.

САЩ и Обединеното кралство отхвърлиха подобна риторика като шум, но нарастващата честота на заплахите, съчетана с неуспехите на руската армия, ще породи опасения, че противопоставянето в стила на Студената война вече е реалистична възможност преди войната в Украйна да приключи.

Margarita #Simonyan, editor-in-chief of #RT complains about the support of the #UnitedKingdom for #Ukraine and writes:



"What choice do you leave us, idiots? The complete annihilation of remaining Ukraine? A nuclear strike?" pic.twitter.com/pxWLxU4x3N