Голяма част от охраната на Мадуро убита при щурма на САЩ

Кадър ютуб

Голяма част от екипа за сигурност на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро е била убита при американската операция, довела до залавянето му в събота. Това разкри генерал Владимир Падрино Лопес, министър на отбраната на Венецуела, в телевизионно изявление в неделя сутринта, пише Фрог нюз.

„Боливарските национални въоръжени сили категорично осъждат подлото отвличане на гражданина Николас Мадуро, конституционен президент и наш главнокомандващ, както и на съпругата му. Престъплението беше извършено вчера, след като беше хладнокръвно убита значителна част от неговата охрана – войници и невинни граждани“, заяви Лопес.

Убийствата са станали при превземането на президентската резиденция. Министърът не уточни точния брой на жертвите, но подкрепи обявяването на вицепрезидента Делси Родригес за временен президент. Той увери, че въоръжените сили са мобилизирани в цялата страна, за да гарантират суверенитета на Венецуела.

По-рано през декември Мадуро е отхвърлил ултиматум от президента на САЩ Доналд Тръмп да се оттегли от поста и да замине в Турция.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!