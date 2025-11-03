ИПБ: Повече жертви на пътя след въвеждането на контрола чрез средна скорост и обезопасяването на опасните участъци

Пиксабей

След въвеждането на контрола чрез средна скорост, обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15,2%. Това сочи становището на Института за пътна безопасност.

По данни на екипа за първите десет месеца на 2025 година загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) са 370 души — точно толкова, колкото са били и през същия период на 2024 година.

"Парадоксът е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата (в началото на септември) загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 година.", посочват от ИПБ.

Заявената от правителството цел — намаляване на жертвите с 20% — не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база. Подобен ръст не се е случвал от 2021 година насам, се посочва още в становището на пътните експерти.

Ето какво отбелязват също експертите от ИПБ:

В същото време, от началото на годината са наложени глоби по Закона за движение по пътищата за над 200 милиона лева.

Над 1 милион нарушения са установени само за превишена скорост.

Единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи, за сметка на 370 загинали български граждани.

Народните представители, в синхрон с правителството, се надпреварват кой ще внесе по-„иновативни“ (малоумни) промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата.

Институтът за пътна безопасност за пореден път сигнализира министър-председателя, че отговорността за управлението на риска от ПТП е лично негова.

Констатират се системни проблеми:

• Не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията).

• Координационният център работи като информационен.

• ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки.

• МВР се грижи за приходите в държавата.

• МТС все още е на концерта на Роби Уилямс.

• АПИ харчи милиарди левове в хаос, без визия и мисъл за безопасни пътища.

• Корупцията е властелинът, с когото всички се съобразяват.

