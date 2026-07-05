Изтича старият петгодишен договор за сметопочистването на Варна

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Днес изтича петгодишния договор за сметопочистване на Варна, подписан през 2021-ва, срещу 90 милиона лева без ДДС. Сметосъбирането и сметоизвозването във Варна няма да спрат на 5 юли, когато с крайния срок на изтеклия договор. Непрекъсваемостта на услугата е гарантирана с продължаването на текущия договор. Той ще е в сила до избор на изпълнител в редовната процедура за сметосъбиране и започването на реалните дейности по новия договор. Това увери през седмицата кмета на Варна Благомир Коцев, предаде Радио Варна.

От администрацията припомнят, че са налични законови предпоставки за това, действащото споразумение да бъде удължено до приключване на новата обществена поръчка. Обявената процедура за сметопочистването на Варна е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от един от участниците, което забавя избора на изпълнител. По думите на Коцев продължаването на текущия договор дава възможност и да се индексират цените спрямо инфлацията, което ще елиминира „оплакванията на фирмата-изпълнител, че работи на цени под пазарните“. В този смисъл очакванията са услугата да се подобри, казва Коцев, който допълва, че процедурата за нов изпълнител има огромен интерес.

През следващите 5 г. отново една фирма ще отговаря за сметопочистването и сметоизвозването на Варна. Тя ще е ангажирана и със зимното поддържане на града, гласи обявената от общината обществена поръчка за изпълнител. Тя е на стойност 79 млн. евро, изисква много повече техника, включително за почистване на терените около контейнерите, от общината уверяват, че цената е пазарна, има опция за индексация, но и клаузи, които да гарантират край на кризите с боклука.

В новата поръчка за курортите ще има отделна техника за сметосъбиране, метене и миене. За допълнителна гаранция общината планира да създаде свое звено по чистота, което да влиза на терен, ако фирмата не е изпълнила дадена задача. Условието е записано в поръчката. Бъдещият изпълнител ще трябва да внедри и първите подземни контейнери в града, а срокът за замяна на аварирал камион е фиксиран на 48 часа.

Компанията ще трябва да поддържа поне 5% резервни съдове за смет, а наличните контейнери ще трябва да се мият поне 2 пъти годишно. Предвидени са още опростени условия за прекратяване на договора и редица санкции, най-високата от които е 6000 евро за всеки липсващ на терен камион. Според друга клауза ако в даден район за отчетния месец бъде установено неизпълнение на над 5% от графика, дейността няма да се заплаща в пълния й обем.

Редактор "Екип на Петел",

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