КУБ: Нотариалните актове са публични в Службата по Вписвания още от 2023 и 2025 година, община Варна издаде всички документи за сделките и актове

Кадър КУБ

Официална позиция на КУБ Корпорация изпратиха относно казуса „Баба Алино“

Настояваме фактите да бъдат разгледани по документи, а не чрез политически

внушения КУБ Корпорация, изправена пред засилен обществен интерес и публични твърдения относно инвестиционния си проект в местността „Баба Алино“ край Варна, заявява следното:

Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими

документи ще бъдат представени по установения законов ред.

Затова настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди.

За компанията и инвестицията

КУБ Корпорация е инвеститор с дългосрочно присъствие, реални инвестиции и

професионална история не само в България, но и в няколко други държави. В България

развиваме дейност като член на Камарата на строителите във Варна и притежаваме

лиценз клас 1.

Инвестицията в комплекс Forest Club е част от нашия дългосрочен ангажимент към

Варна и региона.

В рамките на проекта са вложени значителни средства, създадени са

работни места за български и украински граждани, включително за хора, намерили в

България закрила и работа, след началото на войната в Украйна.

По статута на земята и горския фонд

По отношение на твърденията, че земята е била горски фонд и впоследствие

преобразувана за строителство, заявяваме:

Към момента на придобиване на имотите, те вече са имали съществуваща административна и документална история.

КУБ Корпорация е заварила територията с план от 1967 година и с решение на общинските органи от 2015 година като такава, попадаща под хипотезата на пар. 6 от ЗГ, каквато процедура е била започната дори в по-голям обхват от настоящата по допуснатия ПУП- ПРЗ, която процедура предвижда, че може да не се променя предназначението на

гората.

ОУП на Варна е приет през 2015 година - също преди КУБ да стъпи в България.

Той предвижда териториите като зони “Жм2” и “ОК” и само някои от тях като “Г”.

ОУП на гр. Варна е одобрен от Министъра на РРБ след дълго обществено обсъждане.

С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетия ОУП. Настояваме да бъде

отчетена пълната хронология – на какво основание се твърди да има документи с

невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от

Общината; те са автентични.

Общината ни събра на нас и на всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било на основание на неверен, но издаден от общинската администрация документ.

Дори събира данъци за неизвършващи се услуги - сметосъбиране и сметоизвозване.

Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в Служба Вписвания - Варна още през 2023 година и 2025 година, не са апокрифна литература и се презумира знание на всички, а и самата Община издава всички документи за сделки и актове. Внушенията в този смисъл са безпочвени и абсурдни.

За мерките на терена и сигурността

Отхвърляме внушенията за незаконна сеч от страна на компанията. Необходимо е ясно

разграничение между действия на инвеститора и действия на трети лица. Имотите

дълго време бяха разградени, което доведе до нерегламентирани влизания, сеч и други действия от външни лица, за което обвиняваха нас, а актовете са на други извършители.

Ограждането на терена не е било действие за укриване, а мярка за сигурност, контрол

на достъпа и предотвратяване на опасни, предприета след предписание и в съгласуване

с компетентните органи.

Политически атаки и съдебна защита

КУБ Корпорация категорично отхвърля опитите казусът да бъде превърнат в

политическа атака срещу инвеститора. Не приемаме твърдения, които уронват доброто

ни име, създават внушения за престъпно поведение и засягат репутацията на хората,

работещи по проекта.

Оставаме ангажирани с прозрачност, законност и диалог, но само там, където той се

води с факти, а не с политически внушения и предварителни присъди.

