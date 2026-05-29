реклама

КУБ: Нотариалните актове са публични в Службата по Вписвания още от 2023 и 2025 година, община Варна издаде всички документи за сделките и актове

29.05.2026 / 12:13 5

Кадър КУБ

Официална позиция на КУБ Корпорация изпратиха относно казуса „Баба Алино“

Настояваме фактите да бъдат разгледани по документи, а не чрез политически
внушения КУБ Корпорация, изправена пред засилен обществен интерес и публични твърдения относно инвестиционния си проект в местността „Баба Алино“ край Варна, заявява следното:
Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими
документи ще бъдат представени по установения законов ред.

Затова настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез  внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди. 

За компанията и инвестицията

КУБ Корпорация е инвеститор с дългосрочно присъствие, реални инвестиции и
професионална история не само в България, но и в няколко други държави. В България
развиваме дейност като член на Камарата на строителите във Варна и притежаваме
лиценз клас 1.
Инвестицията в комплекс Forest Club е част от нашия дългосрочен ангажимент към
Варна и региона.

В рамките на проекта са вложени значителни средства, създадени са
работни места за български и украински граждани, включително за хора, намерили в
България закрила и работа, след началото на войната в Украйна.

По статута на земята и горския фонд

По отношение на твърденията, че земята е била горски фонд и впоследствие
преобразувана за строителство, заявяваме:

Към момента на придобиване на имотите, те вече са имали съществуваща административна и документална история.

КУБ Корпорация е заварила територията с план от 1967 година и с решение на общинските органи от 2015 година като такава, попадаща под хипотезата  на пар. 6 от ЗГ, каквато процедура е била започната дори в по-голям обхват от настоящата по допуснатия ПУП- ПРЗ, която процедура предвижда, че може да не се променя предназначението на
гората.

ОУП на Варна е приет през 2015 година - също преди КУБ да стъпи в България.
Той предвижда териториите като зони “Жм2” и “ОК” и само някои от тях като “Г”.

ОУП на гр. Варна е одобрен от Министъра на РРБ след дълго обществено обсъждане.

С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетия ОУП. Настояваме да бъде
отчетена пълната хронология – на какво основание се твърди да има документи с
невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от
Общината; те са автентични.

Общината ни събра на нас и на всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било на основание на неверен, но издаден от общинската администрация документ.

Дори събира данъци за неизвършващи се услуги - сметосъбиране и сметоизвозване.

Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в Служба Вписвания - Варна още през 2023 година и 2025 година, не са апокрифна литература и се презумира знание на всички, а и самата Община издава всички документи за сделки и актове. Внушенията в този смисъл са безпочвени и абсурдни.

За мерките на терена и сигурността 

Отхвърляме внушенията за незаконна сеч от страна на компанията. Необходимо е ясно
разграничение между действия на инвеститора и действия на трети лица. Имотите
дълго време бяха разградени, което доведе до нерегламентирани влизания, сеч и други действия от външни лица, за което обвиняваха нас, а актовете са на други извършители.
Ограждането на терена не е било действие за укриване, а мярка за сигурност, контрол
на достъпа и предотвратяване на опасни, предприета след предписание и в съгласуване
с компетентните органи.
Политически атаки и съдебна защита
КУБ Корпорация категорично отхвърля опитите казусът да бъде превърнат в
политическа атака срещу инвеститора. Не приемаме твърдения, които уронват доброто
ни име, създават внушения за престъпно поведение и засягат репутацията на хората,
работещи по проекта.
Оставаме ангажирани с прозрачност, законност и диалог, но само там, където той се
води с факти, а не с политически внушения и предварителни присъди.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
уйчо (преди 2 минути)
Рейтинг: 131029 | Одобрение: 8514
Влезли някакви и изсекли гората, че нямало огради, после те само построили едни къщи без никакви документи. Гората трябва да се огради.
0
0
Burton (преди 9 минути)
Рейтинг: 39883 | Одобрение: 3968
"Други" са извършили сечта, ясно... 
0
0
robotron2000 (преди 14 минути)
Рейтинг: 60693 | Одобрение: 1168
без никой да види! 
0
0
MrBean (преди 40 минути)
Рейтинг: 224200 | Одобрение: -1945
Как,в корупцията по еврозаконите има 2 страни,даващ и вземащ.Така че там ще изгори като пиоле на грил. Що се отнася до отричането на сеч-това е нагла явно украиинска лъжа. А това че с Дънката са били ОПГ не оправдава деянията им.Но  най-интересно ми е как с 12 работници по документи са построили половин град?
3
0
robotron2000 (преди 44 минути)
Рейтинг: 60693 | Одобрение: 1168
арбитражен съд срещу държавата трябва да заведе

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама