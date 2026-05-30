Камион се е обърнал във варненския квартал "Аспарухово"

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, М. Предов

За обърнат камион в една от улиците във варненския квартал "Аспарухово" предупреждава гражданин във фейсбук групата "Виждам те КАТ-Варна".

Огромното возило е използвано на строеж, но се е преобърнало.

"Обърнат камион на улица „Пехчево“. Улицата е тясна и вероятно ще е напълно блокирана за часове, докато дойде тежка техника да го вдига. Избягвайте района и въртете през долните улици, за да не останете заклещени!", добавя варненецът.

Не става ясно има ли пострадали при инцидента, за момента няма и официална информация от полицията.

