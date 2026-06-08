снимка: Фейсбук, Георги Кандев

Днес напускам МВР. Това написа в социалните мрежи главният секретар на МВР Георги Кандев и допълва:

"Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.

30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.

Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си.

За доверието на хората няма указ."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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