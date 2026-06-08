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Кандев: Днес напускам МВР

08.06.2026 / 13:20 6

снимка: Фейсбук, Георги Кандев

Днес напускам МВР. Това написа в социалните мрежи главният секретар на МВР Георги Кандев и допълва:

"Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.

30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.

Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си.

За доверието на хората няма указ."

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Burton (преди 7 минути)
Рейтинг: 40598 | Одобрение: 3593
Нямам представа защо изведнъж решихте, че след всички шутове и клоуни до сега този е различен. Театрите които се разиграват са точно с тази цел. Явно работи. 
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kjk (преди 17 минути)
Рейтинг: 213301 | Одобрение: 21451
Наистина не си струва да си хаби здравето и живота,след като вижда каква е истината в България!!! Некъдърните зелени чорапи,сменят калинките и е вероятно да се превърнат в хунта!!!Забравиха какъв беше живота като ходеха с партенки!!!
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Dooobre!!! (преди 25 минути)
Рейтинг: 23356 | Одобрение: 7871
Жалко! Още едно доказателство, че "всички са маскари"! И новите, както и старите, не искат човек, който може да им изкара на показ "оср***те гащи"! Точно такъв активен човек е нужен на една власт, която парадираше, че ще търси справедливост и законност. Балонът се спука много бързо...
Да живей България!
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Серж (преди 25 минути)
Рейтинг: 241084 | Одобрение: 48764
Браво! Мъж с достойнство!
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Уйо (преди 26 минути)
Рейтинг: 53371 | Одобрение: 7006
Зеления чорап Радев е поредния Бойко. Така излиза.
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kris (преди 38 минути)
Рейтинг: 619239 | Одобрение: 121244
Жалко....Мислех, че ще продължи да работи....Доказа се, но Змеят с многото глави не иска юнакът с меча....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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