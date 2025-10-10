Кирил Петков: Тайният руски свидетел срещу кмета на Варна е поредният Кошеревски свидетел

кадър: БНТ

Бившият премиер определи производството срещу кмета на Варна като нагласено и нарече случая "пълно безобразие".

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков изрази остро възмущение след решението на Софийския градски съд да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста.

"Цялата процедура е нагласена и този тайен свидетел с руска самоличност е поредният Кошеревски свидетел, който те измислиха", заяви Петков във видеокоментар, публикуван във Facebook страницата на партията на 10 октомври.

Изявлението на Петков идва часове след решението на съда, който счете че обвиняемият е евентуално съпричастен към деянията, за които му е повдигнато обвинение, като се позова на свидетелски показания. По време на съдебното заседание стана ясно, че в четвъртък, 10 октомври в 14:30 часа, е бил разпитан свидетел със скрита самоличност - чужденец, инвеститор, като преводът му е бил от руски, според информация на.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!