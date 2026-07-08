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Кметът на Варна след бърза вечерна обиколка: От 4 точки констатирах 4 препълнени контейнера с боклук на "Траката", давам 4 часа да се почистят

08.07.2026 / 09:48 2

снимка: Фейсбук, Благомир Коцев 

След бърза вечерна обиколка на „Траката“, от 4 точки констатирах 4 препълнени контейнера с микросметища. Давам на сметопочистващата фирма 4 часа да извози боклука и да почисти около контейнерите. Това написа във фейсбук профила си кметът на Варна Благомир Коцев. 

"Ако не го направи, първата ми работа утре сутринта ще е да подпиша заповед за налагане на максималната възможна санкция.", се закани варненският кмет.

Ден по-рано Благомир Коцев обяви, че подновява сутрешните инспекции в различни части на града. "В идеалния център, където обиколих рано днес тече възстановяване на градинки и ремонти на стари изпочупени тротоари, занемарени с десетилетия. Липсващи поливни системи, неравни настилки, натрупани кашпи и камъни вместо антипаркинг колчета от времето преди синя зона, когато се паркираше по тротоарите.", посочи Коцев.

По негови данни ще са нужни милиони и време докато се усети промяната в градската среда, но процесът е започнал. "Започнахме с градинките над Севастопол и продължаваме с Шишкова градинка и тази с двете лодки зад шадравана с рибаря. А той самият ще бъде възстановен скоро след като приключат тестовете и бъдат сменени изпочупените помпи след ремонта.", заяви още кметът на морската столиця.

"Надявам се и жалбите по обществената поръчка за неговата поддръжка от недоволни абонати да приключат скоро. Във Варна нищо не става лесно. Даже и малките неща. Но това не ни отказва!", допълни Благомир Коцев.

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Коментари
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Пиша на кирилица (преди 39 минути)
Рейтинг: 17321 | Одобрение: -954
Нашия пишман кмет почна да вдява, че гражданите не са виновни за препълнените контейнери нито чайките. Сега ако вдене, че една фирма не може да почиства целия град както няма една фирма за нито една услуга в града като поне от снабдяване на хранителни вериги, таксита, асансьори, улично осветление, телеоператори. От къв зор ще е само една фирма за сметосъбиране? Та то дори гробарските фирми са няколко! 
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
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Burton (преди 48 минути)
Рейтинг: 41818 | Одобрение: 3578
Кметът на Варна е олигофрен. Кофите преливат. Таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се повиши с 50%+. 

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