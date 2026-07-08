Кметът на Варна след бърза вечерна обиколка: От 4 точки констатирах 4 препълнени контейнера с боклук на "Траката", давам 4 часа да се почистят

снимка: Фейсбук, Благомир Коцев

След бърза вечерна обиколка на „Траката“, от 4 точки констатирах 4 препълнени контейнера с микросметища. Давам на сметопочистващата фирма 4 часа да извози боклука и да почисти около контейнерите. Това написа във фейсбук профила си кметът на Варна Благомир Коцев.

"Ако не го направи, първата ми работа утре сутринта ще е да подпиша заповед за налагане на максималната възможна санкция.", се закани варненският кмет.

Ден по-рано Благомир Коцев обяви, че подновява сутрешните инспекции в различни части на града. "В идеалния център, където обиколих рано днес тече възстановяване на градинки и ремонти на стари изпочупени тротоари, занемарени с десетилетия. Липсващи поливни системи, неравни настилки, натрупани кашпи и камъни вместо антипаркинг колчета от времето преди синя зона, когато се паркираше по тротоарите.", посочи Коцев.

По негови данни ще са нужни милиони и време докато се усети промяната в градската среда, но процесът е започнал. "Започнахме с градинките над Севастопол и продължаваме с Шишкова градинка и тази с двете лодки зад шадравана с рибаря. А той самият ще бъде възстановен скоро след като приключат тестовете и бъдат сменени изпочупените помпи след ремонта.", заяви още кметът на морската столиця.

"Надявам се и жалбите по обществената поръчка за неговата поддръжка от недоволни абонати да приключат скоро. Във Варна нищо не става лесно. Даже и малките неща. Но това не ни отказва!", допълни Благомир Коцев.

Редактор "Екип на Петел",

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