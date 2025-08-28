Край с Варна, България има нова Морска столица

Кадър: Флагман

Бургас е новата морска столица, пише бургаският сайт Флагман.

И не е никак учудващо, защото фактите дори и само от последните 2 години, го доказват

Вече близо 20 години, което го прави и най-дълго управлявалият кмет в историята на Бургас, Димитър Николов е негов градиначалник. Нека да направим равносметка на постигнатото само за тези 2 години от последния му мандат.

Образование

Сериозен проблем за града, типичен за всички райони извън столицата, е, че младите хора трудно се задържат там, след като завършат средно или висше образование. Допреди години нямаше и голям избор от специалности, които да привлекат повече младежи, което ги принуждаваше да търсят по-интересни бакалавърски програми извън Бургас, чрез които по-лесно да се реализират и на трудовия пазар. Това обаче се промени, след като извън двата местни университета – Бургаски държавен (където тази година ще бъде разкрит и факултет по фармация) и Бургаски свободен, се появиха филиали на още 3 други - Софийския университет, Национална художествена академия и Театрален колеж „Любен Гройс“. Тази година беше взето решение и Бургас да бъде първият град извън столицата, който ще приеме филиал на престижната Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, както и на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ). И по всичко личи, че както за няколко години филиалът на СУ няколко пъти вече увеличи броя на специалностите, между които кандидат-студентите могат да избират, което предоставя повече перспектива на младите и ги стимулира да останат и да се развиват в родния си град, така и другите филиали ще следват същия път. Също тази година започна и изграждането на нов иновативен студентски кампус в новия жилищен квартал „Хоризонт“, като мащабният проект ще се реализира на площ от 26 декара и ще включва мултифункционална учебна сграда, сграда за учебно-изследователска дейност, спортен център, библиотека, заведение за хранене, както и общежитие за студенти и за преподаватели. Нещо повече, с мисъл за бъдещето, в района е предвидено и строителство на детска градина. Отново тази година ще влезе в експлоатация и нова сграда на Математическата гимназия, строи се ново училище в кв. „Крайморие“, нова сграда към иновативното училище по компютърни технологии в ж.к. „Меден рудник“.

Здравеопазване

Недостигът на медицински кадри, който засяга цялата страна, е един от проблемите, пред които е изправен морският град. Най-сериозно е положението със сестрите, като повечето от личните лекари работят без здравни работници, а самите джипита са със средна възраст 55 години. Миналата година излязоха данни, че за десет години България е загубила над 10% от медицинските сестри, което налага и сериозни мерки на национално ниво. Но докато в София Националната детска болница продължава да е само чертеж, предизвикащ непрекъснати скандали, разногласия и противоречия, в Бургас продължава строителството на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия" в ж.к. "Зорница", като плановете са тя да започне да функционира още в края на тази година. Това ще е първата подобна болница за целия Югоизточен регион. Освен сумата, отпусната от Министерски съвет за нейното изграждане, община Бургас има своя сериозен финансов дял, засягащ и допълнителната инфраструктура, която да отговаря на нуждите на трафика, който ще се увеличи, както и цялостното реконструиране и модернизиране на района, включващо нова канализация, озеленяване, паркинг. Строи се и жилищен блок, който ще е предназначен за медицинските лица, работещи в болницата и които няма къде да живеят. Вече има и хеликоптерна площадка, а нещо напълно иновативно и непознато за страната ни до този момент е планираната в болницата детска градина, в която работещите в лечебното заведение ще могат да оставят децата си, докато самите те са на смяна. В ход е и строителството на новия корпус на общинската Белодробна болница, като сградата ще е двуетажна и ще замени сегашната стара поликлиника за белодробни болести.

Социални дейности

Тук отново проблемите са същите, които засягат всички с различни физически и психически проблеми в цялата страна. Липсата на дейности за тях, отношението към хората с подобни проблеми, недостатъчните места за тяхната интеграция. И отново, на национално ниво, се действа на парче, без ясна визия. Но Бургас може да се похвали, и то с право, с първата в България Социална градина за възрастни с деменция и Алцхаймер „Грижовник“, открита през 2024г., където на тези хора се осигурява подходяща социална среда, а на близките им – огромна помощ в грижите за тях. А тази година, на страдащите от деменция, ще бъдат раздадени и специални лилави гривни с изображение на незабравка и QR код.

По този начин всеки, който забележи дезориентиран възрастен човек и види тази гривна, ще може да сканира кода и да получи информация за контакт на близък. Девизът на програмата е „Знанията, силата и паметта може да отслабват, но човечността остава!“ Без да преувеличаваме – социалният пакет няма аналог в България – нито като размер, нито като идеи и практическо осъществяване. Има и програма „Топъл обяд“, в „Меден рудник“ се изгражда и център за хора с умствени проблеми, където те ще могат да получат адекватно лечение и грижи.

А в Бургаските минерални бани се строи общински дом за възрастни хора, който ще предлага зони за отдих и спорт, зелена градина с цветя и зеленчуци, рехабилитационни зали, както и модерни удобства като джакузи, фитнес на открито, както и арт и трудо-терапия. И всичко това, сред лечебната минерална вода и разкошна природа. Това са само част от съществуващите дейности, като немалка част от тях са по лична идея на кмета. Е, ще каже някой – чудо голямо, това са задължителни неща за всяка нормална страна. И ще е прав, разбира се, задължителни са. Но нека не забравяме, че в България на практика липсва достоен живот за хората с различни увреждания и всеки, който прави нещо в тази посока, заслужава признание. А на фона на останалите общини в страната ни, Бургас е абсолютен пионер в осъществяването на положителни промени, както и във въвеждането на иновации.

Транспорт, пътища, строежи, околна среда

Никой не се заблуждава, че проблеми няма, напротив. Сред основните, от които се оплакват бургазлии, са лоша инфраструктура, опасни пътища, мръсен въздух. Всички тези неща са пряко свързани, като отново не касаят само Бургас. Проблеми, които от десетилетия са се трупали, е трудно да бъдат разрешени генерално за по-кратки срокове. Бургас е и една от 25-те общини в България с нарушено качество на въздуха по показателя фини прахови частици, поради което периодично се въвеждат в експлоатация нови автобуси на метан, както и нови електрически автобуси. В ход са и други мерки, които да ограничат източниците на разпрашаване и да осигурят пречистването на въздуха по естествен път – чрез разширяване на зелените площи и засаждане на растителни видове с най-висока степен по отношение улавянето на ФПЧ. Една от последните инициативи е в срок от 51 месеца да бъдат изградени 17,23 хектара зелена инфраструктура на територията на града. По-специфичен проблем, оказващ влияние върху качеството на въздуха, е наличието на повече индустриални зони и особено на пристанището – неведнъж бургазлии са се оплаквали от остри и задушливи миризми на нефтопродукти. Но тук правомощията на Общината са доста ограничени, защото танкерите имат разрешение да извършват претоварване при стриктни правила за безопасност, за да няма разлив, но според специалисти, по-леките сортове нефт се нагряват по-бързо, което повишава налягането и води до изпускане на газове. По отношение на ремонтите, предстои цялостна реконструкция и преасфалтиране на участъка по ул. „Одрин“ след ремонта, който ВиК извърши. За значително облекчаване на трафика ще спомогне и изграждането на обходния път към ж.к. „Меден рудник, чието трасе включва и уникално мостово съоръжение с дължина близо 950 метра, преминаващо над Бургаското езеро – сложна и амбициозна част от проекта. Всичко това е съгласувано с държавата, защото се изискват специфични разрешения, но инициативата и самият проект е на община Бургас, за да може да се гарантира по- бързото осъществяване. Морският град е и абсолютният шампион по участие в националната програма за саниране на жилищните блокове, като самата община помага за изготвянето на над 200 проекта. За сравнение, общият брой одобрени надвишава всички на София, Пловдив и Варна взети заедно. Това също е достатъчно красноречив показател за реалната дейност, която се осъществява.

Културни мероприятия и спорт

В пределите на общината се намира единственият обитаем остров в България – романтичният и красив „Св. Анастасия“. Любима туристическа дестинация, която в последните години се превърна в културен център, съчетаваща разнообразни дейности – концерти, спектакли, различни тематични вечери. Рибарското селище „Ченгене Скеле“, запазило традициите и до днес, е от другите любими места на бургазлии и туристи. Няма как да не споменем и уникалният за града исторически обект „Акве Калиде“, който съчетава история, култура, туризъм, забавления и на който общината максимално е улеснила достъпа за туристи чрез изградените пасарелки. Напредва и ремонтът на спортна зала „Младост“, като отново се мисли за околното пространство, където ще бъдат изградени сензорни и терапевтични градини с билки и овощни дървета, детска площадка и зелена стена от различни видове за шумоизолиране на района от транспортните артерии и за абсорбиране на най-високото ниво на емисии. Обновява се и зала „Бойчо Брънзов“, както и околното пространство; ремонтира се и зала „Нефтохимик“. И вероятно една от най-дългоочакваните новини за всички футболни фенове – Общината задвижи реализацията на нов градски стадион в ж.к. „Меден рудник“. Без значение от политическите пристрастия, е редно да се отбележи личният принос на кмета Димитър Николов, защото повечето идеи са негови. Негова е и заслугата за голяма част от финансирането – макар и от европейски и републикански бюджети, тези суми бяха извоювани от него и екипа му. Че не е просто до искане, може лесно да се види – често пари има, но макар че в другите градове също (уж) всички искат промени, иновации и подобрения, стигне ли се до реализация, все нещо липсва – я инициатива на местно ниво, я прекалено много спънки, я просто ангажиментът на управляващите, че ще направят каквото зависи от тях, е формален. И то все не се случва. И не е никак учудващо, че в последните години все по-често се говори, че си имаме нова морска столица – Бургас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!