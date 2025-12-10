реклама

Лавров: Русия няма намерение да воюва с Европа, но ще отговори, ако се разположат европейски войски в Украйна

10.12.2025 / 15:24 4

Булфото

Русия не възнамерява да влиза във военен конфликт с Европа и няма подобни планове, заяви външният министър Сергей Лавров. Въпреки това той подчерта, че Москва е готова да реагира, ако европейски войски бъдат разположени в Украйна. Според него „отговорът е подготвен“, пише 19 минути.

Лавров заяви, че американският президент Доналд Тръмп е „единственият западен лидер“, който започва да проявява разбиране към дълбоките причини за конфликта в Украйна. Министърът не коментира конкретни политически позиции, но определи подхода на Тръмп като „по-реалистичен“.

 

Burton (преди 22 минути)
Рейтинг: 32199 | Одобрение: 3964
ето го и друия дежурен комплексар/олигофрен... Това че войски на НАТО няма да има в украйна говори само, че сте много насрани. Мисля, че нагледно ви се показа колко грешите и какво ще следва оттук нататък.
cron1 (преди 24 минути)
Рейтинг: 134829 | Одобрение: -18186
Така - единственият друг идиот, който разбира путкин, е кретенът тръмп...:'(БолестГняв
Марио Кроненберг
Burton (преди 28 минути)
Рейтинг: 32199 | Одобрение: 3964
явно не правиш разлика между официално и неофициално присъствие...
Ко? Не! (преди 31 минути)
Рейтинг: 22820 | Одобрение: -1770
Едни тука казват, че през цялото време Русия воювали с НАТО, други твърдят, че ако отидат в Украйна натовски войници щели да им отговорят. Хайде седнете и се разберете най-накрая Ухилен

