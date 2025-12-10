Лавров: Русия няма намерение да воюва с Европа, но ще отговори, ако се разположат европейски войски в Украйна

Булфото

Русия не възнамерява да влиза във военен конфликт с Европа и няма подобни планове, заяви външният министър Сергей Лавров. Въпреки това той подчерта, че Москва е готова да реагира, ако европейски войски бъдат разположени в Украйна. Според него „отговорът е подготвен“, пише 19 минути.

Лавров заяви, че американският президент Доналд Тръмп е „единственият западен лидер“, който започва да проявява разбиране към дълбоките причини за конфликта в Украйна. Министърът не коментира конкретни политически позиции, но определи подхода на Тръмп като „по-реалистичен“.

