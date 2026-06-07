Макс Баклаян: Добре е да се увеличат данъците на имотите

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Повишение на данъците вероятно ще има при имотите. 75% от богатството на българите е в имоти. Това каза икономистът Стоян Панчев в предаването „Говори сега" по БНТ.

По-високите данъци на имотите вероятно ще доведе до увеличаването на цените им. „Ако имаме голям скок в данъчното облагане, това може да удари пазара на имоти, може да доведе до това хората да ги продават", поясни Панчев.

90% от увеличението на богатството през 2025 г. идва от имоти. „Т.е. ние не забогатяваме от нищо друго. Това е по-скоро от ръста на кредитите. През последните три години той расте изключително бързо, това допълнително надува цената на имотите и ни превръща в една икономика, която по линия на богатството расте най-вече заради цената на имотите. Сега това е ескалирало в такива размери, в които е абсолютно дисбалансирано спрямо всякакви други активи, които човек може да притежава", подчерта икономистът.

Според инвестиционния експерт Макс Баклаян България е една от държавите, в която има най-много неизползваеми имоти.

През изминалата година банковото кредитиране е било 30%, докато икономиката е нараснала едва с 3%. „Т.е. печатането на нови пари, което отива към имотите, е 10 пъти по-голямо, отколкото ръстът на цялата икономика. Този ръст не е здравословен. На теория изглеждаме забогатели, но на практика всъщност обедняваме заради имотите. Колкото по-скъп става имотът, толкова по-малък доход ни остава. Поради тази причина е добре данъците на имотите да се покачат", обясни той.

Увеличаването на данъците според него биха успокоили цялата икономика. „На гърба на имотите в последните една-две години икономиката преживява много сериозен ръст. Покрай имотите според мен и останалите цени продължават да растат", заяви Баклаян.

Българинът държи 80% от стойността на БВП под формата на кеш и банкови депозити. „Това е фрапантно голяма сума. За сметка на това стойността на собствения бизнес на българина е близо половината от тази стойност. Това показва, че българинът няма доверие дори на себе си да рискува и да се опита да направи нещо сам, а какво остава да започне да инвестира в някакви алтернативни активи, във фондовия пазар, в крипто или в злато", обясни експертът.

Редактор "Екип на Петел",

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