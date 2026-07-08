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Мъж изби предните зъби на 17-годишен момче на плаж "Атлиман" в Китен

08.07.2026 / 11:01 3

Булфото

Истински летен екшън се е разиграл в един от най-популярните ни черноморски курорти, превръщайки ученическа ваканция в кървава драма. Около 01:00 часа на 7 юли в Районното управление в Приморско е получен спешен и силно тревожен сигнал от 38-годишна софиянка. Жената, която е ръководител на организирана ученическа група, разказала за брутален инцидент, разиграл се на емблематичния плаж „Атлиман“ в Китен, в непосредствена близост до известен бар, предаде Флагман.

Посред нощ между групата тийнейджъри и напълно непознат за тях мъж възникнал бурен словесен конфликт, чиито причини тепърва се изясняват от разследващите.

Агресорът обаче бързо преминал от думи към физическо насилие. Преди някой да успее да реагира, озверелият мъж нанесъл силен удар с юмрук директно в лицето на 17-годишен ученик от София.

В резултат на тежкия сблъсък непълнолетното момче е останало без три от предните си зъби, обляно в кръв и в състояние на тежък шок.

Благодарение на светкавичните и професионални действия на служителите от МВР в Приморско, извършителят на грозното престъпление е бил установен, идентифициран и закопчан за броени часове. Оказало се, че побойникът е 40-годишен мъж, родом от град Свищов, дошъл на почивка по Южното Черноморие.

Срещу свищовлията вече е повдигнато обвинение за нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди. С прокурорско постановление му е взета най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража за срок до 72 часа. По случая е образувано бързо досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура, като се разпитват свидетели на среднощното меле и се преглеждат записи от охранителни камери в района.

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Коментари
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Серж (преди 11 минути)
Рейтинг: 244343 | Одобрение: 49558
Цялата ни журналистика е такава! Нещата нарочно се представят тенденционно за да се формира общественото възприятие и реакция. А кой е крив и кой прав - няма значение...Мисирки!!!...
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robotron2000 (преди 12 минути)
Рейтинг: 61964 | Одобрение: 1084
тези малки мамини лекенца малко им е боя! аз на неговата възраст вече държах сервиз с две клетки! хора още нямах косми по уя като съм почнал да бачкам.
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петково (преди 26 минути)
Рейтинг: 12985 | Одобрение: -2970
Странно е наличието на непълнолетни в дискотеки след 01 сутринта. Абсолютно съм сигурен, че софийските лекета са предизвикали конфликта и най-агресивният от тях си е получил, каквото е търсил. Защо обаче ни се поднася само едната версия? Това ли е истинската журналистика? Къде е другата гледна точка?

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