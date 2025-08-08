Мила Роберт: Това тяло е под наем

кадър YouTube/„NAYcast”

редактор Веселин Златков

„Винаги търся доброто в хората, щото иначе ще се побъркам, ще се ядосам, ще обърна масата и ще си тръгна!”, това заяви певицата Мила Роберт в „NAYcast” в YouTube. Тя коментира хейта срещу себе си в социалните мрежи, който я съпътства постоянно, независимо от успехите ѝ.

Мила Роберт призна, че макар да е приела, че обидите ще са част от всичко, което прави, все още един гаден коментар може да ѝ развали целия ден.

„Интернет е слободия, всеки може да напише, каквото му хрумне и в това му е чара”, коментира певицата.

Тя обясни, че коментарите за външния ѝ вид вече не могат да ѝ влязат под кожата.

„Това е някакво тяло, което под наем се взема тук. После душата отива и съвсем други неща ѝ се случват, може да попадне и в друго тяло”, заяви Мила Роберт.

Тя обаче призна, че има коментари, които издават, че авторите ѝ са се постарали, за да ѝ кажат нещо гадно. Такива „усойни” думи наистина можели да я изкарат за равновесие.

„Мисля си за един час, че може би наистина не ставам. Но после се сещам, че имам работа и трябва да си я върша”, каза певицата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!