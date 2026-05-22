Милена Милотинова: Скоро ще обявим изискванията към града домакин на „Евровизия“

Не може отсега да се каже в кой град ще се проведе „Евровизия“, другата или по-другата седмица ще обявим изискванията към града домакин. Това каза пред журналисти в Министерския съвет генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова, която присъства на срещата на певицата Дара с премиера Румен Радев след успеха на България на конкурса „Евровизия“.

Милотинова припомни, че София, Бургас, Варна и Пловдив вече направиха заявка за „Евровизия“, посочва БТА. БНТ ще обяви т.нар. ситибийт и ще дадем възможност на кандидатите да отговарят на специалните въпроси за „Евровизия“, уточни тя. Изискванията са стандартни и задължителни, добави тя. Не искам да предоставяме нищо, каза Милотинова в отговор на въпрос кой град има най-големи шансове и дали има подходяща зала за конкурса. Тя подчерта, че в процедурата БНТ ще работи с EBU и Eurovision.

Трябва да има зала с вместимост най-малко 10 000 души, огромни площи за пресцентър, други свободни площи за артистите и техните екипи, както и място за прически и грим, отбеляза Милотинова. По думите ѝ правилникът за провеждане на „Евровизия“ е 200 страници.

Тъй като започваме работа в самото начало по организацията на следващата „Евровизия“, смятам, че ще се справим добре и на ниво, каза Милотинова. Тя заяви, че правителството е дало уверение за финансирането на домакинството за конкурса. Точният бюджет предстои да бъде уточнен.

