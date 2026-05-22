Милена Милотинова: Скоро ще обявим изискванията към града домакин на „Евровизия“

22.05.2026 / 16:07 1

Снимка: Булфото

Не може отсега да се каже в кой град ще се проведе „Евровизия“, другата или по-другата седмица ще обявим изискванията към града домакин. Това каза пред журналисти в Министерския съвет генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова, която присъства на срещата на певицата Дара с премиера Румен Радев след успеха на България на конкурса „Евровизия“.

Милотинова припомни, че София, Бургас, Варна и Пловдив вече направиха заявка за „Евровизия“, посочва БТА. БНТ ще обяви т.нар. ситибийт и ще дадем възможност на кандидатите да отговарят на специалните въпроси за „Евровизия“, уточни тя. Изискванията са стандартни и задължителни, добави тя. Не искам да предоставяме нищо, каза Милотинова в отговор на въпрос кой град има най-големи шансове и дали има подходяща зала за конкурса. Тя подчерта, че в процедурата БНТ ще работи с EBU и Eurovision.

Трябва да има зала с вместимост най-малко 10 000 души, огромни площи за пресцентър, други свободни площи за артистите и техните екипи, както и място за прически и грим, отбеляза Милотинова. По думите ѝ правилникът за провеждане на „Евровизия“ е 200 страници.

Тъй като започваме работа в самото начало по организацията на следващата „Евровизия“, смятам, че ще се справим добре и на ниво, каза Милотинова. Тя заяви, че правителството е дало уверение за финансирането на домакинството за конкурса. Точният бюджет предстои да бъде уточнен.

Ко? Не! (преди 37 минути)
Рейтинг: 25376 | Одобрение: -1829
На всички им е ясно, че има един единствен град в България, който едвам, едвам ще покрие критериите за домакинство, които са съгласно изискванията на конкурса и този град за голямо наше съжаление не е Варна. Всякакви други драми са излишни. Гледах как дори някакви градоначалници на Търговище искали да са домакини. Леко несериозно. Междунаровно летище ли имат? Зала за над 10 000 ли имат? Над 3000 хотелски стаи ли имат? Паркинг за над 1000 коли до залата ли имат? По скоро сега всеки кмет гледа да си направи малко ПР, като му е ясно предваритеблно, че не става.

