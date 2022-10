Мистерия с рентгена и снимките на "камиона бомба" на Кримския мост

Кадър Риа

РИА новости пусна видео с проверката на ТИР-а преди взривяването му на Кримския мост и снимки от рентгена на камиона пак на влизане на моста.

Виж тук в оригинал https://t.me/rian_ru/181446

От държавната медия съобщават, че кадрите са от руските служби ФСБ.

Снимките веднага предизвикаха лавина от недоумение, защото на рентгена камионът е с две колела по-малко, отколкото на видеото.

На рентгена камиона е с 5 оси - 2 на влекача и три на ремаркето.

При проверката е вече с 6 - влекачът е с 3 оси.

Как се е сдобил чудейно с две колела повече е пълна мистерия.

От ФСБ посочват, че взривът във фолио е бил изпратен от Одеса до Русе, а фирмата получател е Балтекс Кепитъл.

Ето какво пишат в руските медии:

"Федералната служба за сигурност на Русия публикува в сряда рентгенова снимка на камиона, който се взриви на Кримския мост на 8 септември, унищожавайки два участъка от пътното платно на разклонение от Краснодар до Керч.

Съобщава се, че бомбата е била скрита на ролки със строително полиетиленово фолио. Също в сряда ФСБ разпространи кадри, показващи процеса на проверка на камион. На кадрите мъж, вероятно водач на колата, отваря ремаркето, за да огледа вътрешностите му. И веднага го затваря и тръгва по посока на кабината. На мястото на експлозията имаше видео от нощно преминаване по Кримския мост"

Video inspection and x-ray of the truck that entered the Crimean bridge on the day of the explosion. pic.twitter.com/7p66AbYJWs