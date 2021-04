Младежи от ГЕРБ се събраха пред дома на Борисов и обявиха, че ще го бранят докрай

Кадър: Фейсбук

Представители на младежката организация на ГЕРБ обявиха, че ще бранят докрай дома на премиера в оставка Бойко Борисов. Днес те се събраха пред тях под предлог, че го бранят от поредната провокация.

Пред облечените с тениски с лика на премиера симпатизанти председателят на МГЕРБ и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев произнесе кратка реч, от която не стана много ясно на какво точно те се противопоставят, защото опоненти наоколо нямаше, пише "Сега".

"Тече подготовка за поредна гнусна и безбожна провокация от страна на обичайните заподозрени в Банкя. В хода на деня разбрахме, че тече подготовка за поредна гнусна и безбожна провокация от страна на обичайните заподозрени – разпопения поп, една бивша премиерка, кандидат за президент на една от опозиционните партии. Хора, които са известни със своето грозно и дръзко поведение. Хора, които освен да идват пред домовете на хората, да ги тероризират и тормозят, друго не правят. Тези същите хора трябва да знаят, че дори в ден като днешния – ден за смирение, в който всички трябва да сме със семействата си, вгледани към себе си и духовното, ние се организирахме много бързо“, заяви Георгиев във видео, разпространено във Фейсбук.

„Достатъчно експедитивни сме, за да покажем, че няма да продължим да се допуска този терор. Няма да продължи издевателството над хора, техните семейства и деца. Една година вече стига. Една година ги търпяхме, една година бяхме толерантни, една година показвахме онова възпитание, което приляга на хора, управляващи, хора, които съзнават какво означава отговорност. От днес нататък същите тези трябва да знаят и да си дават сметка, че всеки път, в който тръгнат да тероризират, ще се сблъскат с това. Тази наша ответна реакция ще се увеличава и онова, което ще срещнат срещу себе си няма да е агресия, но ще е достатъчно ясен и категоричен отговор, че няма да толерираме и нашата глава повече няма да е склонена. Напротив. Те ще срещнат едни решителни хора, подкрепяни от една правилна кауза. Кауза, която на никого не е навредила, която никога никого не е ощетила. Нека се знае, че ние зачитаме, много сме толерантни и добри, но имаме и своя предел. Прекрасни великденски празници. Отиваме си, но нека е ясно – това ще се повтори ако те тръгнат по същия начин отново към нас“, каза още Георг Георгиев.

Акцията на младежката организация на ГЕРБ най-вероятно е предизвикана от няколко протеста, организирани от неправителствената организация "Системата ни убива" пред дома на премиера в Банкя. При последния от тях - в края на март, недоволните граждани опънаха черен транспарант пред къщата на премиера и му пожелаха след изборите да се срещне "не с Гешев, а с истински прокурор".

Протестът вбеси пиaра нa ГEРБ Ceвдeлинa Aрнaудoвa, която го определи кaтo "мутрeнcкo пoвeдeниe". И написа във Fасеbооk:

"Щo зa ... cъщecтвo трябвa дa cи, зa дa рaзпънeш чeрeн чaршaф прeд рoдния дoм нa чoвeк? Прeд дoмa, в кoйтo живeят дeцaтa и внуцитe му? Eтo тoвa e мутрeнcкo пoвeдeниe!!! Тoвa e фaшизъм! Тoвa e грaницaтa c гeнoцидa, бecилкитe и кoвчeзитe! Нe, тoвa нe e дeмoкрaция. Тoвa e цинизъм! И нe, тoвa нe ca нoрмaлнo прoтecтирaщи ... хoрa, тoвa ca куклитe нa кoнци нa иcтинcкитe мутри и нa мaфиятa! Cиcтeмaтa ни убивa, нe знaм кaк имaтe oчи дa глeдaтe ceмeйcтвa cи, cлeд кaтo ce прoдaдoхтe. C чeрнитe caвaни нa мутритe и c жaждaтa зa cмърт - Виe cтe cимвoл нa зaдкулиcиeтo!"

Веднага след това постта й бе преписан "под индиго" в социалните мрежи от голяма част от депутатите от ГЕРБ.

