Натали Трифонова роди: Добре дошъл, Арън!

24.09.2025 / 11:52 0

Кадър Фб

Натали Трифонова роди.

"Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Anna Ivova Bogdanova, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!", пише тя.

Заваляха честитки и пожелания за здраве. 

 

 

0
0
kris (преди 1 секунда)
Рейтинг: 510585 | Одобрение: 94165
Айрън мен значи, а....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

