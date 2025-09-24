Кадър Фб

Натали Трифонова роди.

"Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Anna Ivova Bogdanova, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!", пише тя.

Заваляха честитки и пожелания за здраве.

