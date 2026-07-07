Не Русия, а Западът накара Украйна да се откаже от ядрените си оръжия и никога няма да позволи на Зеленски да се сдобие с такива

Пиксабей

Колкото и Западът да помага на Украйна във войната с Русия, никога няма да й позволи да заплаши Москва с реално унищожение.

Предоставянето на ядрено оръжие на Украйна от страна на Запада е изключително нереалистичен сценарий, който крие огромни рискове.

Макар в политическото и медийното пространство (включително в руските разузнавателни доклади и изявления от началото на 2026 г.) периодично да се появяват спекулации, че държави като Великобритания или Франция биха могли тайно да прехвърлят подобни технологии, реалните юридически, политически и военни пречки правят това практически невъзможно.

Основните причини, поради които Западът не би предприел подобна стъпка, са следните:

Договорът за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО)

Това е фундаменталният стълб на международната сигурност в тази сфера.

За ядрените държави (САЩ, Великобритания, Франция): Договорът изрично им забранява да прехвърлят ядрени оръжия или контрол върху тях на неядрени държави под каквато и да е форма. Нарушаването му би разрушило целия глобален режим за неразпространение и би дало зелена светлина на страни като Иран или Северна Корея.

За Украйна: Украйна доброволно се отказа от третия по големина ядрен арсенал в света през 1994 г. чрез Будапещенския меморандум и се присъедини към ДНЯО като неядрена държава. Официалната позиция на Киев (потвърдена и на конференциите на ООН през 2026 г.) остава твърдо обвързана с този договор.

Риск от Трета световна война (Пряка ескалация)

Основната червена линия за НАТО и Вашингтон от самото начало на конфликта е избягването на директен сблъсък с Русия. Прехвърлянето на атомна бомба би се тълкувало от Москва като директно включване на Запада във войната. Кремъл многократно е заявявал (включително чрез интензивни ядрени учения), че появата на ядрено оръжие в Украйна би задействала руската ядрена доктрина за превантивен удар, което би довело до реален риск от глобален ядрен апокалипсис.

Техническа и логистична сложност

Ядреното оръжие не е просто "бомба", която може да се натовари на камион. То изисква:

Сложни кодове за активиране и системи за управление.

Специализирани платформи за изстрелване (модифицирани самолети или балистични/крилати ракети).

Изключително специфична и защитена инфраструктура за съхранение, каквато Украйна в момента няма и която веднага би станала мишена за руското разузнаване и ракетни удари.

Алтернативата: Конвенционално възпиране

Вместо ядрено оръжие, стратегията на Запада и НАТО се фокусира върху укрепването на конвенционалните отбранителни способности на Украйна и дългосрочните двустранни споразумения за сигурност. Целта е Украйна да разполага с достатъчно далекобойни високоточни оръжия, противовъздушна отбрана и силна армия, които да действат като конвенционално възпиращ фактор, без да се преминава ядрения праг.

Накратко: Нито Вашингтон, нито европейските столици биха поели риска да дадат ядрено оръжие на Киев, тъй като това не би решило конфликта, а по-скоро би го превърнало в директен ядрен сблъсък между НАТО и Русия.

Макар че никога няма да разберем със сигурност, по-голямата част от геополитическите анализи и военни експерти клонят към отговора: най-вероятно Русия нямаше да предприеме пълномащабна инвазия, ако Украйна притежаваше работещ ядрен арсенал.

Причината е проста – ядреното възпиране. Самата концепция на ядреното оръжие е да предотврати война, тъй като цената на нападението срещу ядрена държава е гарантирано взаимно унищожение.

Нещата обаче не са толкова черно-бели. Ако Украйна се беше опитала да запази оръжията през 1994 г., днес тя щеше да бъде напълно различна държава, а пътят дотук щеше да е осеян с огромни препятствия.

Ето защо ситуацията през 90-те години беше изключително сложна:

"Куфарчето" беше в Москва

Въпреки че през 1994 г. Украйна физически притежаваше третия по големина ядрен арсенал в света (около 1900 стратегически бойни глави), тя нямаше оперативен контрол над тях.

Кодовете за изстрелване, системите за управление и "червеното куфарче" се намираха в Москва.

За да ги използва, Киев трябваше да проведе сложна и скъпа програма за "хакване" или подмяна на руските системи за управление – процес, който щеше да отнеме години и милиарди долари.

Огромният натиск от Запада (САЩ)

Мнозина забравят, че през 1994 г. най-големият натиск върху Украйна да се откаже от ядрените оръжия идваше от САЩ, а не от Русия. Вашингтон се страхуваше от "ядрен хаос" след разпадането на СССР. Ако Украйна беше отказала да подпише Будапещенския меморандум:

Тя щеше да изпадне в пълна международна и икономическа изолация.

Нямаше да получи финансова помощ от МВФ и Запада, което при тогавашната хиперинфлация щеше да доведе до икономически колапс.

Вероятно щеше да бъде третирана като "държава измамник" (подобно на Северна Корея или Иран).

Срокът на годност на оръжията

Ядрените бойни глави изискват изключително скъпа поддръжка, подмяна на тритий и специална инфраструктура, с каквато Украйна тогава не разполагаше (заводите за обогатяване и поддръжка останаха в Русия). До началото на новия век тези оръжия щяха да станат опасни за самата Украйна, ако не бяха инвестирани десетки милиарди в поддръжката им.

Как щеше да изглежда алтернативната история?

Ако приемем, че Украйна беше преодоляла тези технически и икономически пречки и беше задържала дори малък тактически ядрен арсенал:

Предимството: Руската армия едва ли би пресякла границата през 2014 г. (за Крим) или през 2022 г., знаейки, че Киев може да отвърне с ядрен удар по Москва или Санкт Петербург.

Рискът: Много анализатори смятат, че ако Украйна беше поела по този път, Русия можеше да я атакува много по-рано – още през 90-те години, в момент на политическа нестабилност, за да предотврати появата на независима ядрена държава на границата си, преди Киев да е установил реален контрол над кодовете.

Историческият парадокс: Будапещенският меморандум, с който САЩ, Великобритания и Русия гарантираха териториалната цялост на Украйна в замяна на ядреното ѝ разоръжаване, днес се смята за един от най-големите провали на международното право, тъй като единият от гарантираните (Русия) наруши договора, а другите двама не успяха да го предотвратят.

Ако на теория приемем хипотетичния сценарий, при който Украйна се сдобие с ядрено оръжие в настоящия момент, това би задействало най-опасната геополитическа криза от Карибската криза през 1962 г. насам.

Последиците биха се развили по три основни направления в рамките на часове и дни:

Реакцията на Русия: Риск от превантивен ядрен удар

За Кремъл появата на украинско ядрено оръжие е дефинирана като абсолютна "екзистенциална заплаха". Според официалната ядрена доктрина на Руската федерация (актуализирана и затвърдена през последните години):

Русия си запазва правото да използва ядрено оръжие, ако е застрашено самото съществуване на държавата, включително при заплаха от оръжия за масово унищожение.

Военен отговор: Ако руското разузнаване разбере, че Украйна сглобява или получава такова оръжие, Москва най-вероятно би предприела масиран изпреварващ конвенционален или тактически ядрен удар по местата за съхранение или вземане на решения в Украйна, за да ги унищожи, преди да бъдат оперативно готови.

Реакцията на Запада: Пълна изолация на Киев

Противно на някои очаквания, Западът не би приветствал това. За САЩ и НАТО "тайно" или внезапно придобиване на ядрено оръжие от страна на Украйна би било кошмарен сценарий:

Спиране на помощта: Вашингтон и европейските столици веднага биха спрели всякаква военна, финансова и хуманитарна помощ за Киев. Западът не може да си позволи да изглежда като съучастник в нарушаването на Договора за неразпространение (ДНЯО).

Политическа дистанция: НАТО веднага би се дистанцирал от Украйна, за да избегне автоматично въвличане в ядрена война с Русия. Украйна би останала напълно сама срещу Москва.

Геополитическият шахмат (Възпиране или Ескалация?)

На теория ядреното оръжие служи за възпиране, но в разгара на активен и кървав конфликт балансът е много по-нестабилен, отколкото по време на Студената война.

Ако Украйна успее да го разгърне тайно: Киев би обявил, че притежава оръжието, единствено за да постави "ядрен чадър" над останалата си територия и да принуди Русия да замрази конфликта на настоящите линии. Това обаче е огромен хазарт.

Рискът от грешка: Тъй като разстоянията между Украйна и Русия са минимални, времето за реакция при засичане на ракетен старт е сведено до 3–5 минути. Всеки конвенционален ракетен удар от страна на Украйна би могъл да бъде погрешно разчетен от Москва като ядрен, което автоматично би задействало руския ядрен отговор.

Кратък извод: На теория придобиването на ядрено оръжие от Украйна в момента няма да доведе до мир или сигурност. Вместо да действа като щит (както щеше да бъде, ако не го беше предала през 1994 г.), днес то по-скоро би подействало като магнит за руски превантивен удар и би лишило Украйна от единствения ѝ реален съюзник – конвенционалната подкрепа на Запада.

Западът категорично не иска Украйна да притежава ядрено оръжие и тази позиция е непоклатима от 1991 г. насам.

Колкото и парадоксално да изглежда на пръв поглед (предвид факта, че Западът изпраща конвенционални оръжия за милиарди), стратегическите интереси на Вашингтон, Лондон и Брюксел изискват Украйна да остане неядрена държава.

Причините за това са съвсем прагматични и са продиктувани от собствената сигурност на западните страни:

Страхът от глобален ядрен конфликт

Най-важният приоритет за САЩ и НАТО от началото на войната е тя да бъде локализирана – тоест да не се превърне в директен сблъсък между НАТО и Русия, който бързо би ескалирал до Трета световна война. Ако Украйна имаше ядрено оръжие, рискът от ядрен апокалипсис щеше да нарасне неимоверно, а Западът щеше да бъде въвлечен в него, независимо дали иска или не.

Опазването на глобалния ядрен ред

Светът се крепи на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО). Ако Западът си затвори очите и позволи на Украйна да създаде или получи ядрено оръжие, това ще бъде краят на този международен правов ред. Тогава държави като Иран, Саудитска Арабия, Южна Корея, Тайван и Япония ще си кажат: "Щом за Украйна може, значи и ние трябва спешно да си направим бомба, за да се защитим." Резултатът би бил свят с 20–30 ядрени държави, което прави ядрената война статистически неизбежна.

Западът иска да контролира "червените линии"

Когато САЩ и европейските съюзници предоставят оръжия на Украйна (като ракети ATACMS или Storm Shadow), те поставят строги условия и ограничения къде и как могат да се използват те. Над ядреното оръжие обаче няма как да има външен контрол. Ако Киев разполагаше с него, той щеше да има пълната автономност да взема решения в моменти на крайна криза. Западът не иска да поставя своята собствена съдба в ръцете на вземащите решения в Киев.

Историческият факт, който потвърждава това: През август 1991 г., броени седмици преди разпада на СССР, американският президент Джордж Буш-старши изнася прочутата си реч в Киев (останала в историята като речта "Chicken Kiev"). В нея той директно призовава украинците да не бързат с независими стъпки и се обявява против "самоубийствения национализъм". Защо го направи? Защото Вашингтон беше ужасен от мисълта, че съветският ядрен арсенал ще се раздроби между четири нови държави (Русия, Украйна, Беларус и Казахстан) вместо да остане под единен контрол в Москва.

Затова западната стратегия в момента е ясна: максимална конвенционална подкрепа (ПВО, танкове, самолети F-16, далекобойни ракети, икономическа помощ) и дългосрочни гаранции за сигурност, но с твърдо затворена врата за всякакви ядрени амбиции.

На теория и от чисто научна гледна точка, Украйна притежава базовия технически и човешки потенциал да разработи ядрено оръжие, тъй като наследството от съветската ядрена програма и развитата ѝ ядрена енергетика са факт.

На практика обаче, в условията на реална и пълномащабна война, производството на истинска атомна бомба е практически невъзможно. Пътят от научната теория до работещата бойна глава изисква индустриална инфраструктура, която Украйна няма, и време, с което не разполага.

Ето реален разбор на това какво има Украйна и какво ѝ липсва:

Какво притежава Украйна (Предимствата)

Човешки капитал: Страната разполага с първокласни физици, инженери и ракетни специалисти. В Днипро се намира заводът „Южмаш“, който в съветско време конструираше интерконвенционалните балистични ракети (ICBM) на СССР (включително огромната ракета SS-18 "Сатана"). Тяхната експертиза в ракетните технологии и системите за доставка е огромна.

Суровина: Украйна има собствени залежи и добив на естествен уран.

Ядрена инфраструктура: Страната разполага с 15 ядрени реактора в 4 големи атомни електроцентрали, които осигуряват около половината от електроенергията ѝ. Тоест, има десетилетия опит в управлението на ядрени процеси.

Какво ѝ липсва (Непреодолимите пречки)

За да се направи атомна бомба, не е достатъчно просто да имаш АЕЦ. Трябва ти едно от двете неща: силно обогатен Уран-235 (над 80-90%) или Плутоний-239. Украйна няма капацитет да произведе нито едно от двете.

Няма заводи за обогатяване на уран

Ядрените реактори в Украйна работят със слабо обогатен уран (около 3–5%). За да се обогати уран до ниво за оръжие, са нужни огромни каскади от хиляди високотехнологични центрофуги. Изграждането на такъв завод отнема години, струва милиарди и изисква огромно количество електроенергия.

В момента Украйна няма нито една действаща индустриална центрофуга за обогатяване.

Проблемът с плутония

Украйна има тонове отработено ядрено гориво в хранилищата си, което съдържа плутоний. За да се извлече оръжеен плутоний от него обаче, е необходим т.нар. радиохимичен завод за преработка (репроцесинг). Това са огромни, изключително комплексни и силно радиоактивни обекти. Украйна няма такъв завод; съветските съоръжения от този тип останаха изцяло на територията на Русия.

Сателитното наблюдение и военната реалност

Дори Украйна да реши да строи тайно заводи за центрофуги или за преработка на плутоний, тези обекти не могат да бъдат скрити. Те излъчват специфични топлинни и радиационни сигнали, изискват огромна инфраструктура и веднага биха били засечени от руското, американското и международното сателитно разузнаване. В условията на постоянни ракетни удари, Русия би унищожила подобни строителни площадки още в зародиш.

Алтернативата: "Мръсна бомба" (Dirty Bomb)

Това е единственият технологично достъпен вариант за Киев, за който руското министерство на отбраната често спекулира.

Какво представлява: Това НЕ Е ядрен взрив. Това е конвенционален експлозив (динамит/тротил), обвит с радиоактивни отпадъци от АЕЦ. При взрив тя не изравнява град със земята, а разпръсква радиация и заразява даден район, правейки го необитаем.

Защо Украйна няма да го направи: Военната полза от мръсна бомба е минимална, но политическата цена е катастрофална. Използването на такова устройство веднага би превърнало Украйна в "държава терорист" в очите на света, което автоматично би прекратило всякаква западна подкрепа и би изолирало страната напълно.

В резюме: На хартия Украйна има научния капацитет, но няма индустриалната база и заводите, необходими за създаване на истинско ядрено оръжие. Изграждането им по време на активна война е логистично и физически невъзможно

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