Ниагарският водопад ще светне в цветовете на българското знаме на 3 март. Това ще стане за втора поредна година, като Канада ще отбележи националния ни празник с неповторимо светлинно шоу.

Инициативата е без аналог в дипломатическите отношения с Канада и е израз на доброто партньорство между Генералното ни консулство в Торонто и община Ниагара фолс, Онтарио.





За първи път една от най-красивите природни забележителности в света беше озарена в цветовете на българския трибагреник през 2021 г.

Събитието беше предавано в реално време и беше наблюдавано от повече от 600 000 българи по целия свят.

Тази година светлинното шоу ще се състои на 3 март между 22:00 и 22:15 ч. канадско време, в България то може да се види от 05:00 до 05:15 ч. на следващия ден, 4 март.





Организаторите от генералното консулство в Торонто отново осигуряват възможност шоуто да бъде проследено пряко онлайн в страницата им в социалната мрежа – https://www.facebook.com/TorontoBulgaria.

В рамките на програмата по отбелязване на Националния празник в Канада генералното консулство организира още няколко инициативи в отделните провинции в страната, където знакови сгради и съоръжения ще грейнат в цветовете на българското знаме:

В провинция Британска Колумбия в цветовете на трибагреника ще бъде осветена сградата на общината във Ванкувър.

За първи път ще бъде осветен и парламентът в столицата на провинцията гр. Виктория от 19.00 ч местно време до полунощ.

В провинция Албърта в цветовете на българския трибагреник на 3-ти март от 19.00 ч. местно време до полунощ ще бъде осветен централният мост в столицата Едмънтън – High Level Bridge. Съоръжението е известно с едно от най-редките постижения в архитектурата, създадено през 1980 г. – водопад, който се е стича от моста към реката.





Българският флаг ще бъде издигнат по традиция пред общината в гр. Торонто, пред общината в гр. Ниагара Фолс, пред сградата на кметството в гр. Калгари (провинция Албърта), пред сградата на общината в гр. Уинипег (провинция Манитоба) и в гр. Китченер (провинция Онтарио).

