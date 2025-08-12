Няма нужда да ни чипират и пръскат с кемтрейлс: Простотията в България е традиция надлъж и шир

Кадър Фб, Забелязано във Варна, А.А.М

Пореден пример за пълна безотговорност и мърлящина във Варна.

Гражданин показва как някой си е хвърлил фаса в трева.

Предпоставките за пожар са отлични.

Коментарите заваляха:

Според голяма част от народа не сме виновни ние хората, палят ни нарочно.

С това мислене наистина ще си унищожим страната. Както ни пръскат със самолети,както ни чипират с ваксини, абе простотия и безотговорност се шири надлъж и нашир в милата ни Родина.

Че то хвърлянето на фас си е баш нарочно! И дори не им пука, че ще пламне и ще изгорят гори, нови, села! Ама на простите и с фуния да им наливаш акъл ще изтече през де що дупки има на главата!

