реклама

Няма нужда да ни чипират и пръскат с кемтрейлс: Простотията в България е традиция надлъж и шир

12.08.2025 / 09:44 1

Кадър Фб, Забелязано във Варна, А.А.М

Пореден пример за пълна безотговорност и мърлящина във Варна.

Гражданин показва как някой си е хвърлил фаса в трева.

Предпоставките за пожар са отлични.

Коментарите заваляха:

Според голяма част от народа не сме виновни ние хората, палят ни нарочно.

С това мислене наистина ще си унищожим страната. Както ни пръскат със самолети,както ни чипират с ваксини, абе простотия и безотговорност се шири надлъж и нашир в милата ни Родина.

Че то хвърлянето на фас си е баш нарочно! И дори не им пука, че ще пламне и ще изгорят гори, нови, села! Ама на простите и с фуния да им наливаш акъл ще изтече през де що дупки има на главата!

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Пиша на кирилица (преди 3 минути)
Рейтинг: 14059 | Одобрение: -636
Ами щом фасовете не ви правят впечатление по тротоари, улици и плажове що ви прави впечатления като са в треви. Ами няма как като са на едно място да не са на друго.
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама